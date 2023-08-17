利比亞首都爆武裝衝突！　雙方「火拼激戰」致55死146傷

▲利比亞首都14日爆發武裝衝突後，城市各處硝煙四起。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

利比亞首都的黎波里（Tripoli）在當地14日爆發武裝衝突，導致米提加國際機場（Mitiga）暫停起降航班，並造成55人死亡、146人受傷。據悉，這起衝突爆發的起因是一個武裝派別的高級指揮官遭另一派系扣押。

據路透社報導，利比亞444旅指揮官哈姆扎（Mahmoud Hamza）於當地14日搭機時，在特種威懾部隊（SDF）控制的米提加國際機場被SDF扣押，導致這兩個利比亞民族團結政府旗下武裝派系爆發衝突並在首都展開火拼。

▲▼特種威懾部隊在武裝衝突爆發後封鎖了主要道路。（圖／路透）

報導稱，這是的黎波里近來最嚴重的武裝衝突。據網上影片和路透社記者描述，的黎波里當晚槍聲大作，部分武裝人員甚至封鎖了一條主要道路，還有曳光彈劃過當地的一棟公寓。

的黎波里衛生當局證實，這場火拼至今已造成55人死亡、146人受傷。在城市長老的斡旋下，SDF已於當地15日將哈姆扎移交給第三個派系「穩定支持機構」（Stabilisation Support Apparatus），而爆發衝突的雙方也已停火。

路透社從444旅一名官員取得的照片顯示，穿著軍裝的哈姆扎在被釋放後，受到了同袍們的熱烈歡迎，而他也與他們擁抱。據悉，有部隊成員在聽聞他獲釋的消息後，對空鳴槍慶祝。