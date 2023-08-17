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明天將炸毀最高法院！南韓連續5次收到「恐嚇電郵」　兇手為同一人

▲▼南韓大法院。（圖／達志影像／newscom）

▲來自日本的電子郵件恐嚇，18日要炸毀南韓大法院。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓接連收到來自日本同一個IP的電子郵件威脅，今（17）日凌晨又再度收到署名為律師唐澤貴洋寄來的電郵，此次威脅目標鎖定大法院（最高法院）、日本駐韓大使館、日本人學校、地鐵和火車站等，警方再度派遣特攻隊和搜爆犬，不過至今為止尚未找到可疑爆裂物。

根據《韓聯社》，南韓警方17日表示，17日凌晨0時南韓國內再度收到位於日本的IP所寄來的恐嚇電子郵件，內容威脅明（18）日將炸毀南韓大法院、日本駐韓大使館、日本人學校、地鐵和火車站，至於大邱市府、仁川市府、京畿道安養市府、京畿道富川市府、京畿道高陽市府也被指定為犯下恐攻的場所。

內文指出，「已經完成設置附有針的高性能炸彈，引爆時間點設於8月18日下午3時34分至8月19日下午2時7分。」

該封電子郵件的寄件人署名為目前仍活躍於日本法律界的律師唐澤貴洋，而首爾市府和南韓主流媒體也曾於13日收到恐嚇電郵，內容威脅稱已在首爾市廳內數個地點完成高性能炸藥的設置，引爆時間點為8月15日光復節下午3時34分，當時該封電郵的署名同樣是唐澤貴洋。

據悉，首爾市廳公務人員曾於7日接獲疑似來自日本的電子郵件，威脅若不在指定時間內殺害南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明，就會引爆設置在市廳內的炸彈；9日再度收到一封電郵，威脅要炸毀南山首爾塔、日本駐韓大使館、國立中央博物館，兩封電郵的寄件人皆署名八雲法律事務所山崗裕明，至於第3次收到的電郵則署名為日本總務省。

至於南韓駐日本大使館同樣也被恐嚇電郵列為恐攻對象，為此南韓警方確認恐嚇電郵皆來自日本的IP後，旋即向日本警視廳提出共同展開調查，日本警方也不敢大意，連忙加強警力巡視南韓駐日大使館，雖然目前南韓法務部已推動進行刑事司法互助程序，然而經過10天卻未有任何進展。

另外，日本律師唐澤貴洋9日則在社群網站X（前身為推特）發文，坦承自己在未經允許下遭到盜名，而類似的犯罪手法在日本相當盛行，許多當地律師、法律事務所皆深受其害，不過日本警方卻束手無策。

►南韓又收「恐怖威脅」！ 日本電郵警告：明天將炸毀首爾市府

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