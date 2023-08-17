21歲網紅「半夜游泳」溺斃　IG才曬海邊合照！歌手爸悲痛證實

▲ 瑪麗亞事發前才剛發限動，IG最後一則PO文則是5月出遊的照片。（圖／翻攝自IG，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥一名女網紅半夜和友人到海邊玩，還開心合照上傳IG，未料一行人酒後下海游泳溺水，友人幸運被救起後不久，她的遺體就被沖上岸邊，終年僅21歲。

根據《鏡報》，21歲的瑪麗亞（María Fernanda Robles）是墨西哥流行歌手Luis Angel "El Flaco"的繼女，IG擁有3.6萬粉絲，14日凌晨和友人到馬薩特蘭（Mazatlán）海邊玩，還在IG限時動態上傳合照。

瑪麗亞和至少2名友人約半夜4點多酒後入海游泳，她和一名友人卻雙雙溺水。友人很快就被救起並帶到岸上安全地帶，不久後瑪麗亞被沖上岸，儘管友人趕緊報案，但她已經成為冰冷遺體，整起事件仍在調查中。

瑪麗亞的母親瑪麗（Mari Cruz Robles）和El Flaco結婚前就有了她，但El Flaco始終將瑪麗亞視如己出，離婚前也和瑪麗生下一男一女。

El Flaco在悲劇發生後聲明證實，「親愛的朋友、家人及媒體同事們，我必須悲痛宣布，我的女兒瑪麗亞離開了」，坦言這令他悲痛不已，同時感謝外界支持。