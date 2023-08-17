加拿大野火車輛燙到熔化！男童驚喊「我不想死」　西北發緊急狀態

記者張寧倢／編譯

加拿大正在經歷有紀錄以來最嚴重的野火季節，截至16日，全境有1100處燃燒中的野火，其中200多處位於西北地區（Northwest Territories），促使地方政府於15日宣布緊急狀態，大火逐漸逼近首府黃刀鎮（Yellowknife）。加拿大軍方展開當地史上最大規模的空運撤離行動，有開車避難的災民說，車子被高溫燙到熔化。

▲加拿大西北地區3500人小鎮Hay River遭野火肆虐，天空燒成一片橘紅。（組圖／路透）

根據BBC報導，加拿大西北地區數千人收到疏散命令，野火已經夷平了一個約120人居住、名為Enterprise的偏遠小村莊。村長15日表示，當地有9成已經燒毀。另一場野火正威脅著3500人口的小鎮Hay River，儘管已經在周末發布了疏散通知，但鎮長估計，截至15日仍有500人尚未撤離。

由於強風，大火在數小時內蔓延30公里，阻擋了Hay River僅有的2條對外高速公路。鎮長說，出城的路非常危險，鎮上的食物與能源供應逐漸減少，偏遠地帶的電信與網路服務已經中斷。一名女性居民向媒體表示，她與丈夫和兩名子女13日開車穿越餘燼，從高速公路撤離該鎮時，車子燙到開始熔化，前擋玻璃破裂，她當下很擔心會爆胎，大兒子不斷地說著「我不想死，媽媽」。

加拿大軍方最近幾日持續協調進行南斯拉維區（South Slave Region）多個受野火威脅區域的空運救援，這是西北地區有史以來規模最大的空運撤離行動。位於北極圈以南、擁有2萬人口的西北地區首府黃刀鎮15日進入緊急狀態，火勢截至16日下午已經延燒至西北方郊外17公里處。官員表示，若未來幾天沒有下雨，野火就會燒進黃刀鎮。

加拿大目前面對有紀錄以來最嚴重的野火季，專家指出，原因是今年春天比往年更溫暖、乾燥。科學家們表示，氣候變遷導致炎熱乾燥天氣的風險升高，可能助長更多野火發生。