烏克蘭應「放棄領土」換取入會！北約幕僚失言被罵翻　急道歉滅火

▲北約幕僚稱「烏克蘭應割地換入會」失言遭批。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

北約（NATO）秘書長辦公室主任詹森（Stian Jenssen）日前脫口指出，烏克蘭應該「放棄領土」來換取加入北約。此言一出立刻引起烏克蘭抗議，他也隨即致歉，但同時強調，他未放棄「以土地換北約」的想法。

根據《衛報》報導，詹森15日於挪威出席阿倫達爾（Arendal）小組會議時表示，儘管達成任何和平協議都必須讓烏克蘭同意，但北約成員正在討論如何結束這場已持續了18個月的戰爭，「我認為解決的辦法可能是，烏克蘭放棄領土以換取加入北約。」

此言一出立刻引發外界抨擊，基輔當局更強烈表達不滿，讓詹森在隔天迅速道歉滅火，「我的說法是關於烏克蘭未來可能出現的情況進行討論，我不應該那樣說，這是個錯誤。」不過，他也強調，自己並未放棄「以土地換北約」的想法。

NATO Official Suggests Ukraine Could Cede Territory to Russia to Join Alliance



A NATO official has suggested Ukraine could cede some territory to Russia in exchange for joining the Western military alliance.



The comments were made on Tuesday by Stian Jenssen, chief of staff for… pic.twitter.com/tdQ9Q4aBwC — Dave DeCamp (@DecampDave) August 15, 2023

詹森說，如果有認真進行和談，那麼當下的軍事局勢，包含誰控制哪塊領土，都必然會產生決定性的影響，「正是出於這個原因，我們向烏克蘭人提供所需的支持至關重要，北約的成員國仍繼續支持烏克蘭。」

但詹森作為北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的幕僚，公開說出此提議，仍讓基輔當局感到相當不滿，烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）批評，「用領土換北約保護傘？這太荒謬了，這意味著選擇民主所帶來的失敗，或鼓勵全球罪犯、維護俄羅斯政權、破壞國基法，並將戰爭傳給下一代。」

波多利雅科說，除非俄羅斯在戰爭中損失慘重，否則它將繼續給西方帶來長期問題，「如果普丁沒有遭遇慘敗，俄羅斯政權沒有改變，戰爭罪犯沒有受到懲罰，戰事肯定會捲土重來，俄羅斯的胃口會變得更大。」

北約15日晚間發表了澄清聲明指出，「只要有需求，我們將繼續支持烏克蘭，我們致力於實現公正和持續和平，聯盟的立場是明確的，從沒有改變。」