聯合國介入施壓！　秘魯11歲女童「遭繼父性侵懷孕」可以墮胎了

▲秘魯一名11歲女童遭繼父性侵懷孕，結果政府的保護機構卻不允許她墮胎。（示意圖／視覺中國）



記者張方瑀／綜合報導

秘魯一名11歲女童遭繼父性侵懷孕，結果政府的保護機構卻不允許她墮胎，也沒有診所願意執行手術，引發各界關注。由於女童已懷孕18周，因此最後在聯合國人權組織的干預下，秘魯政府已介入安排女童進行墮胎手術。

根據《路透社》報導，秘魯11歲女童米拉（化名）從6歲開始就遭繼父家暴、性侵，結果米拉7月初被發現居然已經懷孕，她的母親才終於報警，沒想到米拉和母親及其他3名兄弟姊妹被安排住進政府的保護機構後，機構卻遲遲沒有替米拉安排墮胎手術。

後來保護機構將此案轉介給亞馬遜地區醫院，但院方卻以「性侵並未被列入治療性墮胎法律」為由，拒絕替米拉墮胎，當時她已經懷孕近18周。結果這起案件曝光後引發軒然大波，最終秘魯在聯合國的敦促之下介入，將米拉帶到首都利馬，當地醫生也順利替她墮胎。

秘魯促進與捍衛性與生殖權利中心（PROMSEX）負責人查維絲（Susana Chavez）指出，目前米拉恢復狀況良好，出院後將繼續接受國家保護。這起案件也凸現出秘魯當局在保護年輕的性虐待受害者上相當失敗，查維絲表示，米拉的案例恐怕只是整個社會的冰山一角，「我們估計，每個因懷孕來到醫院的少女，至少有10個是性虐待的受害者。」

根據官方數據顯示，去年秘魯10至14歲女童的「生育率」增加了14％，達到1625人，光是今年上半年就有1萬4500件紀錄在案的性侵案，其中70％涉及17歲以下未成年人，而實際案例可能更多。

秘魯只有在母親生命受到威脅的情況下，才可以合法墮胎；查維絲說，即便在這種情況下，墮胎也會受到「極端保守份子」的抵制。

施暴的繼父在7月被捕後，法院因證據不足而將他釋放，目前行蹤不明，總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）已下令，要求當局立刻逮捕這名繼父。

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