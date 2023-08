機長「空中暴斃」倒臥廁所！　2副機師慌忙接手緊急降落

▲該名機長在上廁所時心臟驟停、失去意識,降落後搶救仍不治身亡。(示意圖/CFP)



記者王佩翊/編譯

智利南美航空13日一架從邁阿密飛往智利的班機由於機長失去意識,緊急迫降於巴拿馬。然而經搶救後,該名機長仍不治身亡。一名當時在機上的乘客回憶道,「機組人員說我們要迫降,因為飛行員不舒服。當我們抵達後,被要求撤離飛機,因為情況已經惡化。」

根據《太陽報》報導,死亡機師是56歲的安達爾(Iván Andaur),他13日晚間駕駛著智利南美航空一架從邁阿密飛往智利聖地牙哥的飛機,但卻在當晚11時左右,被發現失去意識倒在廁所內,而他明顯出現心臟驟停症狀。

副機師隨即廣播尋找飛機上是否有醫護人員可以協助急救,當時機上正好有2名醫師與1名護士,3人在飛機降落前隨即上前幫忙。機上另外2名副機師則立刻申請緊急降落於巴拿馬的托庫門國際機場,但飛機落地並將機長送往醫院搶救後,他仍不治身亡。

報導指出,然而該名護士事後直言,「不幸的是,在機上我們沒有必要或足夠的資源來搶救機長,智利南美航空需要改善這個在緊急情況下可以挽救生命的衛生與醫療問題。」不過她並未明確指出是何種資源。

一名未透露姓名的乘客表示,「他們告訴我,現在需要降落,因為飛行員身體不舒服。當我們抵達後,他們要求我們離開機艙,因此情況已經惡化。」航空公司最終安排受影響乘客住在巴拿馬的飯店,航班則會在15日重新恢復運行。

對此,智利南美航空表示,「在飛行過程中,我們遵守了所有必要的規定,以保障飛行員的生命安全。不幸的是,在著陸後接受進一步醫療救助後,他仍不幸去世。我們深感悲痛,並再次表達最深切的哀悼。」

Pilot dies in bathroom of Boeing 787 — forcing emergency landing after Miami takeoff https://t.co/ahJ4zG96x7 pic.twitter.com/1oLPFTQa6b