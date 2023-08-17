11歲女兒傳訊「有人在敲門」　爸回家驚見她遭性侵陳屍床下

▲德州女童曾傳訊通知爸爸「有人在敲門」，卻仍不幸遭遇毒手。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國德州發生恐怖事件，32歲的岡薩雷斯（Carmelo Gonzalez）才剛到公司，就收到女兒傳訊息表示「有人在敲門」，他礙於即將開始上班了，只好先叫孩子「不要開門」，回家後卻發現，女兒已遭性侵勒斃，陳屍床底下。

福斯新聞等外媒報導，岡薩雷斯與女兒的對話發生於12日上午10時左右，之後過了好一陣子，他都沒再收到孩子的消息，於是拜託住在同大樓的兄弟過去查看，卻發現公寓大門沒有上鎖，而11歲女兒不見蹤影。

同日下午3時左右，岡薩雷斯趕回家中，才在他自己的床底發現女兒遺體，「他們把她裝在塑膠袋裡，放在床底下。他們丟下我可憐的女兒。」

帕薩迪納（Pasadena）警察局長布魯格（Josh Bruegger）15日在記者會上說明，根據驗屍結果，女童遭到性侵勒斃，頭部也有鈍器創傷。調查人員尚未找到任何「暴力犯罪」嫌疑人，但有人自願提供DNA樣本以證明無罪，「（死者）父親的不在場證明被證實，所以他至少目前不是嫌犯。」

布魯格指出，雖然公寓設有監視器，但由於近期暴風雨影響，因此很可能沒有錄影畫面。他認為，兇手很可能知道小女孩獨自在家，「爸爸離家上班，30分鐘內就有人來敲門，這看起來非常可疑。」

據悉，岡薩雷斯與女兒一起住在公寓內，而女孩生母則在瓜地馬拉。布魯格說，「我不知道他們在法律上的關係」，並強調「這是我們目前最不關心的問題。」