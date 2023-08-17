美日韓領袖峰會將召開　白宮重申不樂見台海衝突

▲美國總統拜登、日相岸田文雄、南韓總統尹錫悅18日將會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

美日韓3國領袖將在18日齊聚美國召開峰會，預料台海安全議題也是討論重點。白宮今天重申，美國的目標是確保台灣遭到中國入侵的那天不會到來，沒有人願意見到台海發生衝突，也沒有理由發生。

美國總統拜登（Joe Biden）18日將於華府近郊大衛營（Camp David）與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅召開三方領袖峰會。這是美、日、韓領袖首度舉行獨立3國峰會，也是拜登上任後首度有外國領袖訪問大衛營。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在華府向外籍媒體表示，這次峰會標示3國進入三邊合作時代，也有助於鞏固三邊合作的未來，18日峰會將把三邊關係推向新高。

在被問及中國對台威脅是否納入會議議程及對台海安全的評估時，柯比表示，拜登的目標是確保台灣遭到中國入侵的那天不會到來，沒人願意見到台海發生衝突，也沒有理由發生。

他重申美國政策指出，一中政策不變，美國不樂見台灣獨立，不希望見到片面改變現狀，更不希望見到武力改變現狀。

柯比指出，拜登在處理與中國的關係上，十分重視恢復與重振聯盟與夥伴關係，以阻止衝突發生。這次峰會就是要採取積極措施以彼此合作，也將彼此關係提升至全新層次。峰會將討論經濟、外交與安全等一系列議題。

白宮國安會東亞暨大洋洲資深主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）今天在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）一場同樣討論美日韓領袖峰會研討會，被問到峰會是否觸及台灣議題時表示，美日韓去年11月在柬埔寨的會談，3方在台灣議題上採取明確立場，拜登每次與密切合作夥伴會晤時也都會提到相關議題。每個國家對台海和平穩定的重要性都有明確立場。

路透社日前引述美方資深官員透露，美日韓領袖峰會將發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及一連串科技和國防領域的聯合倡議。