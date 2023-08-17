一帶一路峰會未邀德義法領袖　分析：中國幫了對方和自己

▲義大利總理梅洛尼醞釀退出中國的一帶一路。（圖／路透）



文／中央社記者陳攸瑋羅馬16日專電

正如預期，義大利總理梅洛尼未在10月舉辦的第3屆一帶一路峰會邀請名單中。報導指出，北京未邀請歐洲領導人與會，可能是北京對歐洲領導人的一個恩惠，同時也是給自己的恩惠。

「蟻報」（Le Formiche）14日報導，第3屆「一帶一路國際合作高峰論壇」的籌備工作正在進行中，峰會訂於今年10月舉行。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已計劃參加該峰會並訪問中國。最近幾日，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）和波士尼亞塞族領導人多迪克（Milorad Dodik）都宣布，他們準備好會見俄羅斯領導人。

報導指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭，這對歐洲領導人來說是一個強大的負面因素，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）都不願意參加今年的一帶一路峰會。此外，瑞士總統和2018年加入一帶一路的希臘，今年也不會派總統或高階官員與會。

報導指出，這些國家領導人不出席一帶一路峰會與普丁有關，但不是全部因素。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的大流行和烏克蘭戰爭推動的新國際環境皆影響國家領導人的出席意願。

報導指出，美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）中國事務資深顧問巴爾金（Noah Barkin）表示「過去幾年，歐洲國家多以開放態度看待一帶一路倡議」，現在人們的看法已發生轉變，該倡議如今在很大程度上被視為「中國在海外散播影響力的工具」。

報導又稱，北京未邀請多名歐洲領導人與會，這可能是北京對歐洲領導人的一個恩惠：我們沒有邀請你，所以你不必在普丁在場的情況下拒絕。且考慮到巴爾金的觀察以及現今中國共產黨在經濟和政治如此複雜時刻中對內外發出團結力量信號的重要性，這也可能是北京對自己的一個恩惠。

報導指出，考慮到2019年備忘錄作出決定的最後期限即將到來，義大利正在尋找時間和方式宣布不再續簽一帶一路，並者手安排梅洛尼（Giorgia Meloni）訪問北京的外交工作，因此義大利採取了特殊立場，且義大利和中國也似乎都沒有興趣刻意宣傳是否參加一帶一路峰會。

報導總結，正如梅洛尼在接受「信使報」（Il Messaggero）採訪時所解釋的那樣，羅馬的目標是像巴黎和柏林一樣，與北京建立良好的關係，即使在重要領域，但不一定要參加一個全面性的戰略計畫。