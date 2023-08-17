烏南反攻奏捷　基輔：收復頓內茨克州烏羅札因村

▲烏軍在頓內茨克（Donetsk）反攻，取得小幅進展。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭部隊沿著南部前線展開的艱難反攻傳出捷報。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾指出，烏軍已從俄羅斯部隊手中收復頓內茨克州烏羅札因村，目前牢牢盤踞在這個聚落的郊外。

路透社報導，馬里亞爾（Hanna Maliar）14日在加密通訊軟體Telegram上表示：「烏羅札因村（Urozhaine）獲得解放，我們的衛士牢牢盤踞郊外。」

俄方未就此立即評論，路透社無法進行獨立查證。

距俄控頓內茨克（Donetsk）市西南方約97公里的烏羅札因村和斯塔羅馬約斯克村（Staromaiorske）及周圍地區近日一直發生激戰。

法新社報導，基輔6月吹響外界期待已久的反攻號角，卻難以突破敵人嚴密設防的陣地，坦承進行艱苦戰鬥。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）13日表示，儘管烏克蘭獲得西方盟友提供的武器，烏克蘭的軍事資源「幾乎耗盡」。

俄羅斯去年2月發動侵略戰爭數月後，兼併頓內茨克州在內的烏克蘭4個州，頓內茨克州近數月以來在兩軍戰鬥中首當其衝。

烏羅札因村戰前估有約1000位居民，它是烏軍近數週以來一直試圖奪回的一群村莊之一。