　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏南反攻奏捷　基輔：收復頓內茨克州烏羅札因村

▲▼烏軍在頓內茨克（Donetsk）反攻，取得小幅進展。（圖／路透）

▲烏軍在頓內茨克（Donetsk）反攻，取得小幅進展。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭部隊沿著南部前線展開的艱難反攻傳出捷報。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾指出，烏軍已從俄羅斯部隊手中收復頓內茨克州烏羅札因村，目前牢牢盤踞在這個聚落的郊外。

路透社報導，馬里亞爾（Hanna Maliar）14日在加密通訊軟體Telegram上表示：「烏羅札因村（Urozhaine）獲得解放，我們的衛士牢牢盤踞郊外。」

俄方未就此立即評論，路透社無法進行獨立查證。

距俄控頓內茨克（Donetsk）市西南方約97公里的烏羅札因村和斯塔羅馬約斯克村（Staromaiorske）及周圍地區近日一直發生激戰。

法新社報導，基輔6月吹響外界期待已久的反攻號角，卻難以突破敵人嚴密設防的陣地，坦承進行艱苦戰鬥。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）13日表示，儘管烏克蘭獲得西方盟友提供的武器，烏克蘭的軍事資源「幾乎耗盡」。

俄羅斯去年2月發動侵略戰爭數月後，兼併頓內茨克州在內的烏克蘭4個州，頓內茨克州近數月以來在兩軍戰鬥中首當其衝。

烏羅札因村戰前估有約1000位居民，它是烏軍近數週以來一直試圖奪回的一群村莊之一。

ET快訊
群創處長「偷吃3人妻」　科技圈傳藏鏡人是正宮：忍好久了
6女童遭性侵　幼兒園長之子被收押禁見
超貴車禍！先撞1130萬賓利...再碰300萬Volvo

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10人新加坡「洗錢200億」被捕！查扣94房地產50輛車　國籍曝光

夏威夷野火累計106死　拜登下週偕妻前往勘災慰問

烏南反攻奏捷　基輔：收復頓內茨克州烏羅札因村

蘭恩雨彈狂炸　日本新幹線「停駛185列」誤點5小時！影響30萬旅客

中國與西方「太平洋戰略角力」關鍵國　總理差1票挺過不信任投票

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生追到停車場「要他付雙倍」：這不夠

伊朗「美女記者」採訪艾米尼父獲釋　2天後再度遭逮捕

泰國憲法法庭駁回二度提名案　皮塔總理之路無望

泰國國會「第三次總理選舉」22日登場　為泰黨9黨聯盟有望組閣

公牛一直頂！鬥牛士遭連續「拋飛空中」重摔　下面被頂到受傷

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

10人新加坡「洗錢200億」被捕！查扣94房地產50輛車　國籍曝光

夏威夷野火累計106死　拜登下週偕妻前往勘災慰問

烏南反攻奏捷　基輔：收復頓內茨克州烏羅札因村

蘭恩雨彈狂炸　日本新幹線「停駛185列」誤點5小時！影響30萬旅客

中國與西方「太平洋戰略角力」關鍵國　總理差1票挺過不信任投票

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生追到停車場「要他付雙倍」：這不夠

伊朗「美女記者」採訪艾米尼父獲釋　2天後再度遭逮捕

泰國憲法法庭駁回二度提名案　皮塔總理之路無望

泰國國會「第三次總理選舉」22日登場　為泰黨9黨聯盟有望組閣

公牛一直頂！鬥牛士遭連續「拋飛空中」重摔　下面被頂到受傷

10人新加坡「洗錢200億」被捕！查扣94房地產50輛車　國籍曝光

奧客買鴨肉麵「詭提7要求」：要加健康的鹽　老闆一招反制被讚爆

夏威夷野火累計106死　拜登下週偕妻前往勘災慰問

烏南反攻奏捷　基輔：收復頓內茨克州烏羅札因村

巴拿馬型船已漲66%、另三型船也起漲　旺季塞港效應擴大中

柯文哲「716遊行」後變老三　吳子嘉分析：民進黨開始攻擊序列

高虹安被挖「說不喝咖啡卻喝咖啡」！徐千晴幫還原　怒嗆側翼醜陋

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大　秀出「恭喜錄取」截圖

鬼月路過喪禮唸佛號能保平安？　民俗專家示警：會有反效果

餐廳打廣告「倒立豬＋魷魚」！他滿頭問號：是賣啥？　在地人解答

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

國際熱門新聞

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生卻要他付2倍

中西戰略角力關鍵國　總理差挺過不信任投票

日圓跌創9個月新低！　分析師估日本央行出手時機

伊朗女記者採訪艾米尼父獲釋　2天後又被捕

日本新幹線大亂　30萬乘客受影響

攻其不備都是假？本尊爆根本沒被收養

3青少年躺鐵軌自拍　慘觸600伏特高壓電

重考生如廁「飲料被偷放瀉藥」　受驚染腸炎

公寓大火！　猛男困10F陽台燒死

月經來太痛苦　網紅媽咪每年懷孕

南韓「比基尼重機妹」身分曝　弘大改騎滑板車

日人妻離奇陳屍泰國飯店浴缸　反轉死因出爐

泰國憲法法庭駁回提名　皮塔總理之路無望

更多熱門

相關新聞

中國若對台動武　民調：半數美國人支持軍援台灣

中國若對台動武　民調：半數美國人支持軍援台灣

美國一項最新民調顯示，民眾支持對中國商品提高關稅，並且認為美國必須針對來自中國的軍事威脅加強準備。若中國對台灣發動攻擊，約半數美國民眾支持華府軍援台灣。

俄軍戰艦「開火攔截」帛琉籍貨船

俄軍戰艦「開火攔截」帛琉籍貨船

英重大國安調查　逮捕3名俄間諜嫌疑人

英重大國安調查　逮捕3名俄間諜嫌疑人

大陸發現找出「美軍核潛艦」的方法

大陸發現找出「美軍核潛艦」的方法

微軟打造視覺擴增頭盔　美軍山地師試用

微軟打造視覺擴增頭盔　美軍山地師試用

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

中華白輸58分　網點孫思堯：別侮辱國家隊

「月經來能吃冰嗎」網吵翻！婦產科醫說話了

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

大蛇丸單飛4年「百萬點閱剩2成」！　網點破關鍵

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

好市多椰子汁出包！剪開驚見一團發霉物

工程師「沒輸精管」：有一個小孩！妻子秒變臉

薔薔徵新員工「月薪5萬」！開出5福利網讚：真的很大氣

先撞賓利再碰Volvo　貨車駕駛慘了　

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

凶宅試睡員1天1萬　2條件就能應徵

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面