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有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生追到停車場「要他付雙倍」：這不夠

▲▼餐廳,點餐,服務生,女服務生,小費。（圖／CFP）

▲義大利男子吃完飯給予500歐元的小費，服務生卻要他付雙倍。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

法國聖特羅佩近期發生小費糾紛事件，一名義大利男子用餐完畢後，留下了500元（歐元，下同，約新台幣1萬7,422元）的小費，沒想到服務生竟然追了出來，要求支付雙倍費用，讓他氣得痛罵「再也不踏進這裡」，消息引發討論後，當地政府也十分關注，更是為此打算整頓一下這種類似的手法，避免再度發生不愉快。

英國《每日郵報》引述法國媒體報導，這名義大利人到法國的聖特羅佩遊玩，期間到了某間餐廳用餐，用完餐留下500元（約新台幣1萬7,422元）的小費，接著離開了餐廳。

沒想到，服務生因此追了出來，在停車場將他攔下，要求再支付500元（約新台幣1萬7,422元）的消費，以滿足用餐總額的20％，讓他感到十分震驚。

▼義大利男支付500歐元作為小費，服務生卻追到停車場，要求支付雙倍。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲▼餐廳,吃飯,聚餐。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

這名義大利人的朋友表示，原先以為留下這筆小費已經很慷慨，沒想到因此遭到斥責，服務員還告知「這些不夠」，要求再做出一點努力，把小費金額補到1,000元（約新台幣3萬4,843元），這樣的小費金額更加穩定。

這名義大利人為此感到相當憤怒，同時也嚴厲譴責，表達了不會想再到聖特羅佩的意願。而事實上，這似乎並非偶發事件，聖特羅佩有許多餐廳訂有最低消費標準，有些是低消1,500元（約新台幣5萬2,265元），有些則是會要求顧客支付1萬元（約新台幣34萬8,435元），甚至有些餐館會列出「不給小費顧客黑名單」，透過財力程度來篩選顧客。

事件引發許多討論，也驚動了當地政府，聖特羅佩的市長對此呼籲，希望各家餐廳老闆一起開會，制止類似的爭議做法，改用更加莊重、體面的方式來迎接顧客。

 
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