公寓大火燒死！猛男先救妻女再救狗　「困10F陽台」最後身影曝

▲ 塞爾吉奧生前擔任健身教練。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西里約一棟公寓高樓層7月底發生火災，住戶塞爾吉奧（Hugo Sergio）是一名健身教練，意識到起火後趕緊叫醒妻子和女兒，奮力拯救愛犬時卻不幸葬身火窟，受困熊熊大火中的畫面令人痛心。

根據《太陽報》，30歲的塞爾吉奧7月29日凌晨發現家中起火，趕緊將睡夢中的妻子拉麗莎（Larissa）搖醒，要妻子馬上帶著女兒瑪雅（Maya）離開，自己卻在拯救愛犬過程中受困。

鄰居班托（Wellington Couto Bento）透露，當時拉麗莎先下樓求助，其他住戶設法進入公寓，便聽見被燒傷的瑪雅在呼救，但他們不斷呼喊塞爾吉奧都無人回應，認為是火勢擋住臥室門使他受困。

CENAS FORTES: Vídeo mostra personal que morreu em incêndio tentando pular de varanda pic.twitter.com/RRhx6rpYFA — Jornal de Alagoas (@JornaldeAlagoas) August 8, 2023

鄰居拍下的畫面可見，位在10樓的公寓陽台不斷竄出猛烈火勢，而塞爾吉奧抓著欄杆，數度撐起身體，似乎試圖往下跳，最終仍未能脫困。

因為塞爾吉奧奮勇犧牲，他們的愛犬最終倖免於難，妻女也被送醫。拉麗莎已經出院，瑪雅則因全身70%燒燙傷病危，目前仍在接受治療。警方仍在調查火災起因，懷疑可能是電視短路造成。

塞爾吉奧於7月29日當天下葬公墓，出席葬禮的親友都稱他為英雄。他生前在該市一家健身房擔任私人教練，學員塔瓦雷斯（Jean Tavares）發文哀悼，「他是我遇過最好的教練，非常感激他。」