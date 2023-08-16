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日人妻離奇陳屍泰國飯店浴缸！同房夫聲稱「沒發現」　死因反轉

▲▼日人妻離奇陳屍泰國飯店浴缸！同房夫聲稱「沒發現」　死因反轉。（圖／翻攝自推特）

▲警方進入死者入住的房內蒐證。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

泰國清邁7月底發生一起離奇命案，一名日本籍人妻與丈夫一起從曼谷到清邁旅遊，然而2天後卻陳屍於房間浴缸內，同房丈夫直到數個小時後才發現，因此警方一度懷疑男方涉案。如今調查結果出爐，根據驗屍結果，死者的死因為窒息死亡，由於沒有驗到其他人的DNA，因此泰國警察最終以自殺結案。

根據《富士新聞網》報導，死者是25歲的日本籍女性，她與丈夫7月29日一起從曼谷前往泰國北部的清邁旅遊，隨後入住一間四星級飯店。然而她同月31日卻被發現坐在浴缸內，頭部朝下，且脖子被手機充電線纏繞，明顯死亡。

發現屍體的是與她同房的丈夫，她的丈夫聲稱，當天凌晨3時40分左右曾經醒來，並發現妻子不在身邊，但當時他認為妻子應該只是去上廁所，因此沒有多加留意，便繼續睡覺。直到早上起床後走進浴室，他才發現妻子已經死亡。

女子的丈夫主張，妻子生前患有憂鬱症與恐慌症，懷疑妻子是因為憂鬱症發作自殺，不過由於案情離奇，警方最初並未採信他的說詞，在調查初期也沒有排除他殺與自殺的多重可能性。

根據最新的驗屍結果，女子的死因為頸部受到壓迫導致的窒息死亡，而身上並未驗出除了她本人以外的DNA。由於女子生前曾向其他家屬傳訊，簡訊內容含有消極情緒，因此警方最終認定該案並未涉及他殺。

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