　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7歲男童家附近被5流浪狗撲倒　「恐怖撕咬全身」13秒畫面曝光

7歲男童家附近被5流浪狗撲倒　「全身恐怖撕咬」13秒畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

▲男童在家附近被流浪狗攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名7歲男童拿著糖果走在街上時，突然遭到5隻流浪狗包圍攻擊，監視器拍到，男童被一群狗撲到身上，狗群還想把他拖走，幸好附近鄰居聽到叫聲衝了出來，才把這群流浪狗嚇跑，13秒畫面在網路上瘋傳。

事件13日晚間發生在北方邦占西市(Jhansi)，7歲男童維拉吉(Viraj Gupta)在家附近一條小巷中突然遭到多隻流浪狗圍攻，差點就被狗群拖走咬死。母親拉克希米(Lakshmi Gupta)表示，當時她正在做家事，突然聽到屋外傳來狗叫聲，出去查看發現兒子被攻擊。

拉克希米表示，「鄰居們幫忙救了孩子，並且把孩子帶回屋內，孩子身上多處被咬，非常害怕，我們曾經向市政府機構投訴，可是他們什麼都沒做」。

男童的父親蘇拉吉(Suraj Gupta)也抱怨，由於他們家附近有一間肉舖，流浪狗時常聚集在那裡，「幾乎每天都有孩子被咬傷，幸好我的兒子被鄰居救了，但他還是受了很多傷」。市府單位承諾，他們將會派捕狗隊前往當地行動。

ET快訊
收1.3萬電費帳單！　「冷氣這樣裝」超後悔
快訊／蘿莉塔辱女星「吃別人老公」　判賠10萬確定
快訊／昨天才先發　富邦洋將離隊
85.9萬！台灣「TOYOTA Corolla Cross」
等到了！　可不可「買1送1」爽喝2周
台東戒治所僱員利刃插胸亡！再爆受刑人女友出入所長室
聯手女友妹妹性侵學妹！　渣男得手還想3P

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

汽車拋錨剛脫困「17歲兒瞬間被撞死」　悲傷爸掏槍當場擊斃司機

女走在路上突然被綁架「關在後院狗籠」　警逮捕4男女到案

夫妻聯手性侵寵物犬還拍變態片　警發現「12個月內至少5次」逮捕

3歲童穿救身衣墜船落水　全家目睹他被「捲入螺旋槳」當場死亡

3青少年去音樂祭「躺鐵軌自拍」　男女觸600伏特高壓電畫面瘋傳

監視器拍到女被男友「抓雙腿吊在陽台」　下半身赤裸墜7樓身亡

網紅嗆「柬埔寨料理是狗屎版泰國菜」！官方要求公開道歉

扶正夢碎！男友回頭找正宮　小三氣炸「勒死他11歲兒子」

7歲男童家附近被5流浪狗撲倒　「恐怖撕咬全身」13秒畫面曝光

為了送女友登機！男子「買機票不搭機」當場被抓　最重恐關2年

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

網紅嗆「柬埔寨料理是狗屎版泰國菜」！官方要求公開道歉

扶正夢碎！男友回頭找正宮　小三氣炸「勒死他11歲兒子」

7歲男童家附近被5流浪狗撲倒　「恐怖撕咬全身」13秒畫面曝光

為了送女友登機！男子「買機票不搭機」當場被抓　最重恐關2年

美國佛州「登革熱擴散中」　今年已通報10起本土病例

日本政府宣布「捐夏威夷6377萬」賑災！　助野火災區重建

Apple Watch救命！他車禍重傷骨折「肺被刺穿」　靠這功能脫困

女走在路上突然被綁架「關在後院狗籠」　警逮捕4男女到案

格鬥評論家為台灣發聲　支持祖克柏打贏馬斯克

只因好玩！重考生上廁所「飲料被偷放瀉藥」　受驚染腸炎考砸學測

外資連賣台股逾300億　金管會主委：短期進出無須顧慮

極兇黑兔年「鬼門開了」！城隍爺示警18禁忌　犯了小心引鬼上身

民進黨喊「不排除提告館長」　自家議員看不下去：把他寵成這樣？

網紅嗆「柬埔寨料理是狗屎版泰國菜」！官方要求公開道歉

「謝謝您讓我活下來」　童綜合19年移植186例器官遺愛人間

太陽迎NCAA名校「雙能衛」華倫加盟　塔克老師點出防守優勢

耕元盃棒球賽台東開打　最賣力啦啦隊可獲「冠軍豬」

扶正夢碎！男友回頭找正宮　小三氣炸「勒死他11歲兒子」

探索極致最愛的他！三款經典香水告白零失敗

北上廣青旅擠滿「找不到工作的年輕人」　28歲陸男嘆很難放鬆

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

日F罩杯女議員被爆當過AV女優　達人曝真相

3歲男童搭機「扯嗓尖叫8小時」

爸肩扛1歲女散步回家　遭近距離「開槍轟頭」

南韓「比基尼重機妹」身分曝　弘大改騎滑板車

攻其不備都是假？本尊爆根本沒被收養

前男友硬要做愛　她當場拿刀砍斷陰莖

夏威夷增至101死　僅辨識出4死者身分

日圓跌創9個月新低！　分析師估日本央行出手時機

兒搭救護車仍不治！窮父沒錢買棺材「保麗龍箱裝遺體」

尼斯湖將展開「水怪搜索」　50年最大規模

3青少年躺鐵軌自拍　慘觸600伏特高壓電

陸經濟數據令人失望　美股大跌361點

印16歲女逃家約會　父怒殺「機車拖遺體」遊街

才六年級！她被性侵無法墮胎「產下男嬰」

更多熱門

相關新聞

「印度製造」手機取代中國進口 陸企重構產業搶供應鏈大餅

「印度製造」手機取代中國進口 陸企重構產業搶供應鏈大餅

中國大陸作為蘋果iPhone商品全球最大的生產基地，在此組裝生產全球約九成以上的iPhone相關產品。數據顯示，蘋果手機2022年產能在大陸市場的份額為96%，印度約佔4%。不過，2022年9月起，部分消費者發現買到的iPhone 14系列包裝盒上印著「Assembled in India」的字樣。代表最新款的蘋果手機正由印度生產製造，而蘋果也有意在2025年將25％的產能轉移到印度。

印16歲女逃家約會　父怒殺「機車拖遺體」遊街

印16歲女逃家約會　父怒殺「機車拖遺體」遊街

爸肩扛1歲女散步回家　遭近距離「開槍轟頭」

爸肩扛1歲女散步回家　遭近距離「開槍轟頭」

印度百年神廟沖垮奪9命　25人活埋待援

印度百年神廟沖垮奪9命　25人活埋待援

忌妒老婆IG很多粉絲　男在孩子面前勒死她

忌妒老婆IG很多粉絲　男在孩子面前勒死她

關鍵字：

流浪狗印度北方邦Viraj Gupta

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

爆熱戀「毛弟前女友」　禾浩辰大方認「發展中」：希望給我們一點空間

今起全台連下4天　雨最大時間曝

攻城獅又簽空氣？　林秉聖婉拒加入

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

快訊／36歲漫畫家佐野菜見癌逝！

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

換變頻冷氣電費仍破萬　師傅曝1動作：月省2000

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面