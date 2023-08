7歲男童家附近被5流浪狗撲倒　「恐怖撕咬全身」13秒畫面曝光

▲男童在家附近被流浪狗攻擊。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦一名7歲男童拿著糖果走在街上時,突然遭到5隻流浪狗包圍攻擊,監視器拍到,男童被一群狗撲到身上,狗群還想把他拖走,幸好附近鄰居聽到叫聲衝了出來,才把這群流浪狗嚇跑,13秒畫面在網路上瘋傳。

事件13日晚間發生在北方邦占西市(Jhansi),7歲男童維拉吉(Viraj Gupta)在家附近一條小巷中突然遭到多隻流浪狗圍攻,差點就被狗群拖走咬死。母親拉克希米(Lakshmi Gupta)表示,當時她正在做家事,突然聽到屋外傳來狗叫聲,出去查看發現兒子被攻擊。

Dogs and Cows are terrorizing and attacking people in the RSS-BJP Raj of #Chuttar_Pradesh.

Pack of dogs regularly attack children and even old adults.

Municipal authorities are not sterilizing them leading to overpopulation.

Boy suffered bite injuries and is shocked. Jhansi, UP pic.twitter.com/t8msrodvbm