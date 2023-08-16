幫清車子撿到錢！他驚「每次都是500元」　老司機秒懂：躲太太用的

▲原PO常在座椅下撿到500元。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社一日小編）

記者曾筠淇／綜合報導

「已經不知道是第幾次？」一名網友發文表示，他幫客人清汽車內裝時，常在車子的座椅下撿到錢，且大多是500元，讓他覺得很奇妙，車主們都沒注意到錢少了？貼文曝光後，引發網友討論，其中不少人都推測，那可能是車主的「備用金」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼，「已經不知道是第幾次清內裝時在客人車子座椅下撿到錢了！」最奇妙的是，他每次撿到的錢，都剛好是500元鈔票。與此同時，他也感到納悶，難道車主錢少了，都不會想在車上找一找嗎？

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原PO透露，他每次撿到500元時，都會把錢放在前座的置杯架裡面，「至於吸塵器裡面的零錢，那就當真是沒有辦法了」，因為他也不確定那些錢到底是誰的。

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「因為很多男生的錢都亂丟」、「加油找零隨手放」、「我車上找不到的東西，去美容一次就出現了」、「說不定那是私房錢」、「小費」、「私房錢被你挖出來了」、「20分鐘1500元找的錢」。

還有網友推測，這500元可能是備用金，「其實這是備用金」、「那是躲太太的備用金，例如吵架被趕出門，睡車上時可以買東西。喔對了，還有隔天買早餐，因為老婆不會端早餐來車上」、「隨手放置當備用金」。