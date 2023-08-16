　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

89歲還是勇！世界最高齡男優出道30年拍350部片　年輕帥照曝光

89歲還是勇！世界最高齡AV男優出道30年拍350部片，年輕照曝光真的帥。（翻自《Livedoor》）

▲德田說，因為戰爭，所以他到29歲結婚之前，都一直保持處子之身，真的是婚後才有性行為。（圖／翻自《Livedoor》）

圖文／鏡週刊

日本AV男優德田重男，被認為是現役最高齡AV演員，而且老司機對他一定不陌生，因為他自59歲出道，至今已出道30年，拍過350部片，在AV片中經常出現他的猥瑣臉孔與身影。近日德田接受《集英社》訪問，暢談他如何踏入AV界。

現年89歲的德田重男，他的人生真的經歷過「炮戰」，他出生於1934年，因此他的兒少時期都在第二次世界大戰中渡過。德田說，因為戰爭，所以他到29歲結婚之前，都一直保持處子之身，真的是婚後才有性行為。

年輕時的德田，做過電子電器零件、柏青哥機台零件的製造供應商，後來轉戰旅行社行業，德田說，因為做旅遊業經常要出差，而他都會睡在摩鐵過夜，所以開始接觸A片，然後越看越專業，甚至找到自己喜好的A片。德田還說，當時的他會覺得直接逛AV店買錄影帶很羞恥，所以他在摩鐵看片後，會把喜歡的片子的出版商記下來，然後直接跟片商聯絡，跟公司購買。

89歲還是勇！世界最高齡AV男優出道30年拍350部片　年輕照曝光真的帥

▲德田重男年輕時拍攝的照片很有型。（圖／翻自《Livedoor》）

89歲還是勇！世界最高齡AV男優出道30年拍350部片　年輕照曝光真的帥

▲德田曾經當過電器零件、柏青哥機台零件製造商，後來轉戰旅遊業。（圖／翻自《Livedoor》）

德田表示，當時的他最喜歡「亨利塚本」製作拍攝的A片，於是經常光顧出版亨利塚本影片的「FAプロ」片商，也自然而然與亨利塚本本人認識。德田說，他原本以為拍攝AV是一個很隨便的行業，並要求亨利塚本帶他去片場參觀，卻遭到對方拒絕，而且亨利塚本還一臉嚴肅對他說：「現場拍攝是非常認真的，如果有外人隨便去的話，會害人家分心。」這時德田才發現，原來AV行業是一個相當專業的職業，不能隨意輕藐。

德田說，他在59歲時決定踏入AV界，但當時他還持續經營旅遊業，他做到70歲才從旅遊業退休。因此，德田稱一開始他拍AV時，都會跟家人謊稱要去出差幾天，而他大約平均1個月拍1部片。現在的德田已經89歲，並還未打算從AV界退休，不過他坦言，這5、6年已經沒有收到拍攝的邀約，但他也強調，當AV男優在他人生是一個相當難得的經驗。

更多鏡週刊報導
【下身不單純】中國妹子直播賣車　表情超痛苦！網驚喊「電麻了」
性感DJ SODA慘遭「集體襲胸」　日本主辦單位力挺討公道！肉搜色狼提告
這宣傳太「胸狠」了！一群比基尼正妹「騎乘位」趴趴走　全首爾鄉民興奮了

ET快訊
收1.3萬電費帳單！　「冷氣這樣裝」超後悔
快訊／蘿莉塔辱女星「吃別人老公」　判賠10萬確定
快訊／昨天才先發　富邦洋將離隊
85.9萬！台灣「TOYOTA Corolla Cross」
等到了！　可不可「買1送1」爽喝2周
台東戒治所僱員利刃插胸亡！再爆受刑人女友出入所長室
聯手女友妹妹性侵學妹！　渣男得手還想3P

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網紅嗆「柬埔寨料理是狗屎版泰國菜」！官方要求公開道歉

扶正夢碎！男友回頭找正宮　小三氣炸「勒死他11歲兒子」

7歲男童家附近被5流浪狗撲倒　「恐怖撕咬全身」13秒畫面曝光

為了送女友登機！男子「買機票不搭機」當場被抓　最重恐關2年

美國佛州「登革熱擴散中」　今年已通報10起本土病例

日本政府宣布「捐夏威夷6377萬」賑災！　助野火災區重建

Apple Watch救命！他車禍重傷骨折「肺被刺穿」　靠這功能脫困

女走在路上突然被綁架「關在後院狗籠」　警逮捕4男女到案

格鬥評論家為台灣發聲　支持祖克柏打贏馬斯克

只因好玩！重考生上廁所「飲料被偷放瀉藥」　受驚染腸炎考砸學測

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

網紅嗆「柬埔寨料理是狗屎版泰國菜」！官方要求公開道歉

扶正夢碎！男友回頭找正宮　小三氣炸「勒死他11歲兒子」

7歲男童家附近被5流浪狗撲倒　「恐怖撕咬全身」13秒畫面曝光

為了送女友登機！男子「買機票不搭機」當場被抓　最重恐關2年

美國佛州「登革熱擴散中」　今年已通報10起本土病例

日本政府宣布「捐夏威夷6377萬」賑災！　助野火災區重建

Apple Watch救命！他車禍重傷骨折「肺被刺穿」　靠這功能脫困

女走在路上突然被綁架「關在後院狗籠」　警逮捕4男女到案

格鬥評論家為台灣發聲　支持祖克柏打贏馬斯克

只因好玩！重考生上廁所「飲料被偷放瀉藥」　受驚染腸炎考砸學測

民進黨喊「不排除提告館長」　自家議員看不下去：把他寵成這樣？

網紅嗆「柬埔寨料理是狗屎版泰國菜」！官方要求公開道歉

「謝謝您讓我活下來」　童綜合19年移植186例器官遺愛人間

太陽迎NCAA名校「雙能衛」華倫加盟　塔克老師點出防守優勢

耕元盃棒球賽台東開打　最賣力啦啦隊可獲「冠軍豬」

扶正夢碎！男友回頭找正宮　小三氣炸「勒死他11歲兒子」

探索極致最愛的他！三款經典香水告白零失敗

北上廣青旅擠滿「找不到工作的年輕人」　28歲陸男嘆很難放鬆

温昇豪拍《我和我的賽車老爸》冒粉紅泡泡　檢場拍戲喜獲「兒子」

稱李沐晴「吃別人的男友和老公」　蘿莉塔判賠10萬確定

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

國際熱門新聞

日F罩杯女議員被爆當過AV女優　達人曝真相

3歲男童搭機「扯嗓尖叫8小時」

爸肩扛1歲女散步回家　遭近距離「開槍轟頭」

南韓「比基尼重機妹」身分曝　弘大改騎滑板車

攻其不備都是假？本尊爆根本沒被收養

前男友硬要做愛　她當場拿刀砍斷陰莖

夏威夷增至101死　僅辨識出4死者身分

日圓跌創9個月新低！　分析師估日本央行出手時機

兒搭救護車仍不治！窮父沒錢買棺材「保麗龍箱裝遺體」

尼斯湖將展開「水怪搜索」　50年最大規模

3青少年躺鐵軌自拍　慘觸600伏特高壓電

陸經濟數據令人失望　美股大跌361點

印16歲女逃家約會　父怒殺「機車拖遺體」遊街

才六年級！她被性侵無法墮胎「產下男嬰」

更多熱門

相關新聞

「 道奇角落」羞辱大谷女粉絲　對話曝她怒喊告

「 道奇角落」羞辱大谷女粉絲　對話曝她怒喊告

臉書棒球粉專「Dodgers Corner - 道奇角落」為道奇球迷開設的粉絲團，致力於推廣道奇，近日卻開戰天使、天使球星大谷翔平，惹得天使及大谷粉絲不滿，雙方互槓。今（16日）道奇角落的內部對話流出，不但稱女生不該看棒球，更針對一名女球迷進行言語羞辱，讓該名女球迷怒喊告。

沖繩下地島「潛水船翻覆」！20人落海

沖繩下地島「潛水船翻覆」！20人落海

老翁爭吵「手放他嘴巴」　下秒直接被咬斷

老翁爭吵「手放他嘴巴」　下秒直接被咬斷

被爆當郭台銘副手！李佳芬：今天又不是愚人節

被爆當郭台銘副手！李佳芬：今天又不是愚人節

好市多輕食新品299元！網噓：越來越割韭菜了

好市多輕食新品299元！網噓：越來越割韭菜了

關鍵字：

男優德田重男亨利塚本日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

爆熱戀「毛弟前女友」　禾浩辰大方認「發展中」：希望給我們一點空間

今起全台連下4天　雨最大時間曝

攻城獅又簽空氣？　林秉聖婉拒加入

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

快訊／36歲漫畫家佐野菜見癌逝！

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

換變頻冷氣電費仍破萬　師傅曝1動作：月省2000

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面