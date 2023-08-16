高空舞台「瞬間解體」演員跟著摔下去　德樂園遊客尖叫驚逃

▲高空舞台突然解體，特技演員跟著摔下水。（圖／翻攝TikTok@nandoypu1cr）



記者吳美依／綜合報導

德國主題樂園「Europa Park」14日發生驚險意外，一座高空舞台瞬間解體，導致正在表演的特技演員閃避不及，一個個摔落下方25英尺（約7.6公尺）的池裡，而巨型布景及設施也重重砸進水中，恐怖場景讓遊客紛紛尖叫奔逃，相關影像也在社群媒體瘋傳。

▲解體舞台布景和設施漂浮在水面上。（圖／翻攝TikTok@nandoypu1cr）



太陽報、美聯社等外媒報導，特技演員們當時正在表演海盜秀，一座移動式水池卻突然裂開，把另一座跳水台也扯了下來，整個舞台瞬間解體。

警方稍後證實，這起意外導致7人受傷，包括2名遊客及5名表演者，其中3人被緊急送醫，而當局仍在調查事故原因。

今年6月「Europa Park」才發生火警，起火點位於水上雲霄飛車「Atlantica SuperSplash」軌道上，隨後迅速蔓延至其他設施，導致2.5萬人被迫撤離，所幸沒有造成太大損傷，僅2名消防員輕傷。

「Europa Park」於1975年開放，位於巴登─符騰堡州（Baden-Württemberg）城鎮魯斯特（Rust），鄰近德國、法國、瑞士接壤的邊境區域，被認為是歐洲僅次於巴黎迪士尼、第二受歡迎的遊樂園，去年就吸引600萬人次造訪。