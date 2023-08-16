法國南部景點大火！「狂燒500公頃」營地全毀　緊急疏散3000人

▲ 法國南部東庇里牛斯省因酷熱、乾燥及強風發生大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國南部庇里牛斯山熱門旅遊景點14日發生大火，延燒500公頃土地，摧毀一座營地，逾3000人被迫疏散逃命，出動650名消防員滅火，所幸火勢已於15日得到控制，並無民眾傷亡，但有多名消防員受傷，其中1人傷勢嚴重。

綜合《衛報》及《天空新聞》，這場大火發生在靠近西班牙邊境的東庇里牛斯省（Pyrénées-Orientales），距離南部城市佩皮尼昂（Perpignan）約30分鐘路程的聖安德烈（Saint-André）及地中海沿岸度假勝地濱海阿熱萊斯（Argeles-sur-Mer）之間。由於酷熱、乾燥天氣與時速高達180公里強風，佩皮尼昂野火風險相當高。

▲ 觀光景點營區災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）

大火影響30棟房屋，其中8棟嚴重燒毀，當局已疏散2個住宅區及4個營地。法國生態轉型部長貝許（Christophe Béchu）說明，被撤離的民眾多數已經動身返回住所或家鄉，但仍有幾十名遊客等待安置，且部分民眾因大火損失錢財和車輛。

他前往勘災後發文表示，氣候危機加劇乾旱，而乾旱會助長火災，「乾旱與火災是氣候變遷這枚硬幣的兩面」，去年有7萬公頃土地被燒毀，雖然今年夏季火災較少，但仍不能掉以輕心，因為夏季還未結束。」根據法國氣象局網站，該國東部有5個地區正處於熱浪高度警戒狀態。