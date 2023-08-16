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黑色鯨魚水怪真實存在？　尼斯湖將展開「50年最大規模」搜索行動

▲▼ 尼斯湖水怪。（示意圖／CFP）

▲尼斯湖中心本月底將啟動計畫，執行大規模水怪搜索行動。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

蘇格蘭尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）到底存不存在？關於此一謎團已經流傳近1500年，最早是由一名當地傳教士聲稱在游泳時遭水怪襲擊，類似謎團在最近一個世紀內更被廣泛討論。不過隨著科技發達，蘇格蘭尼斯湖中心宣布，8月底將啟動50年來規模最大的一場搜索，將透過無人機、聲納全方位探索。

根據《BBC》，蘇格蘭尼斯湖中心最近正在徵求志願者協助探尋居住在湖底的「神秘怪物」，因為當地居民、遊客、甚至國際科學家都對湖底是否真的棲息長頸恐龍、巨型鰻魚、或是另一種被稱為尼斯湖水怪的生物存在意見上的分歧，或許透過大規模動用現代高科技的搜索，能夠釐清長年來未解的謎題。

尼斯湖中心表示，他們正在徵求「新一代的怪物獵人」參與尼斯湖搜索工作，本月26至27日將以一種前所未有的方式探尋尼斯湖水域，此項計畫結合新技術，透過動用無人機和聲納技術監視掃描、收聽來自尼斯湖水怪的水下信號，而受徵召的志願者們必須觀察水面和任何可疑生物的移動，是繼1972年以後最大的一場搜索行動。

其實關於尼斯湖水怪的記載，最早出現在西元565年，當時一名來自愛爾蘭的傳教士聖哥倫巴（St. Columba）在回憶錄表示，自己在尼斯湖和友人在游泳時，突然遭到水怪攻擊、拖進湖裡，當他拿出十字架後才成功「嚇退」水怪。

然而進入現代後的首次目擊紀錄，是90多年前的西元1933年，《The Inverness Courier》在記者採訪後首次登載關於尼斯湖水怪的報導。當時，一位酒店女經理麥凱（Aldie Mackay）受訪時聲稱自己看到一隻長得像鯨魚的黑色水怪在湖中翻湧，此次事件透過報紙傳播，甚至還有一部電視紀錄片。

截至目前為止，關於尼斯湖水怪的目擊事件，已記錄在案者達到1148件。

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