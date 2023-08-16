泰觀光船遇水龍捲　「7人拋飛河面」恐怖畫面曝！1死1失蹤

▲觀光船遇到水龍捲，導致1死1失蹤。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／綜合報導

泰國南部發生一起觀光船遭遇水龍捲進而翻覆的意外，當時船上遊客全被拋飛，最終導致1人死亡、1人失蹤。

根據《法新社》報導，泰國南部佛丕府（Phetchaburi）邦蘭區（Ban Laem）邦塔汶河（Bangtaboon）一艘觀光船12日下午發生翻船意外，當時船上載有7名乘客，分別為4女2男，其餘1人則不知詳細身分，唯一能確定的是7人皆為泰國籍。

▲船隻翻覆，船上7人當場被拋進河中。（圖／翻攝自推特）

當時7人所搭乘的觀光遊覽船正在邦塔汶河上航行，然而卻突然遭遇水龍捲，船隻當場翻覆，7人皆被拋入河中。

#BangkokPost: Two tourists went missing after a tour boat was hit by a waterspout and sank in the middle of Bang Ta Boon bay off Ban Laem district on Saturday afternoon. #Thailand #BangTaBoon #travel #BanLaem #boathttps://t.co/ks6FWgE4Gx pic.twitter.com/DqoYYFqK17 — Bangkok Post (@BangkokPostNews) August 13, 2023

救難人員12日晚間5時左右接獲通報，獲報後隨即趕往現場，並將4女1男救起，5人皆受到輕傷。救難隊隨後又持續搜索另外2名失蹤者，但都沒有結果。直到13日上午10時，一具20多歲的男性遺體被沖上岸，經檢驗後確認為其中1名失蹤人士。

根據《曼谷郵報》報導，事發當時正好有一名在岸邊餐廳用餐的男子錄下觀光船因水龍捲翻覆的瞬間，畫面驚人，隨即引發熱議。據信，剩下的一名失蹤人士為男性，年齡約在20多歲。