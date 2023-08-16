快訊／夏威夷101死！僅辨識出4死者身分　死者大多陳屍車內水中

▲搜索行動持續進行中，目前僅確認4名死者身分。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國夏威夷爆發野火迄今已一周，州長格林（Josh Green）15日表示，毛伊島拉海納鎮大火造成至少101人死亡。截至周二上午，目前只搜索約32%區域，僅4名死者身分得到確認，毛伊島官員指出，將在通知死者親屬之後公開姓名。

格林先前向CNN透露，在受災最嚴重的拉海納地區，大多數被尋獲的死者陳屍在戶外、汽車內或是水中，由於還有許多地方需要進行搜索，死亡人數可能大幅上升，還不清楚有多少人下落不明，部分原因是聯絡方面出狀況，「許多人不得不逃跑，把所有東西拋在身後，他們沒有手機，手機被燒毀。」

▲當局預計死亡人數還會攀升。（圖／CFP）

夏威夷這場野火是美國百年以來最致命的野火，超越2018年加州坎普野火（Camp Fire）造成的85人死亡。拜登已表示，他與第一夫人吉兒將會儘快前往夏威夷視察毛伊島災情。

夏威夷的野火8月8日在強風助長之下開始蔓延，燒毀房屋、民眾逃命；歷經一周時間，相關單位人員正檢查遭大火肆虐的建築物、企業及歷史地標。警察局長佩爾帝埃（John Pelletier）14日曾表示，希望救援人員周末可搜索到85%至90%區域。

▲歷史悠久的旅遊小鎮拉海納（Lahaina）遭受火勢波及。（圖／路透，下同）

CNN也整理出毛伊島最新情況，超過2200棟建築物遭大火摧毀或受損，當中約86%為住宅，當局希望失聯者的親屬能提供DNA樣本，有助辨識程序，超過400個旅館房間提供給無家可歸者，也有超過160人同意共享住房。

另外，夏威夷電力公司表示已恢復毛伊島約80%客戶的電力供應，給拉海納部分地區的學校、郡機構供電。