傳藍白合策略引金溥聰不滿　黨內人士嘆：砲口對內「又來了」？

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

近日有媒體報導指出，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰，近日操盤對鴻海創辦人郭台銘開戰，接下來也將砲口對準民眾黨參選人柯文哲；不過，黨主席朱立倫則未放棄拉攏柯、郭支持者，與侯競辦的策略明顯不同調，讓侯、朱2人的矛盾加劇。對此，有藍營地方輔選人士詫異的表示，之前黨中央及侯辦不是才對外發稿，強調「金溥聰從未公開或私下批評黨中央，與朱的溝通管道也一向暢通，彼此均能直接連繫」，怎麼砲口對內的放話「又來了」？

該人士表示，過去幾日立委參選人、黨中央接力監督前瞻建設預算及賴勁麟新潮流「綠金結構」，這是大家希望看到的方向，不應再製造黨內紛爭。雖然外界看來，金這麼做對侯的民調沒幫助，但金的動作無疑是先安內再攘外。

從近日兩週侯友宜全台跑透透的行程可以看到，朱立倫也都會安排陪同，展現黨中央與競辦團結一心的姿態。該人士表示，經過前兩週共同的努力侯友宜、朱立倫全台串連立委輔選，就是希望一甩黨內內鬥的流言蜚語，如今好不容易凝結的氣勢又再度因為私怨讓選情再添陰霾。

該人士呼籲，如果金溥聰對朱主席有意見，請私下解決，自行溝通，不要多次放話影響侯友宜、及立委參選人的選戰步調。

