只因好玩！重考生上廁所「飲料被偷放瀉藥」　受驚染腸炎考砸學測

▲南韓一名重考生上廁所時，書桌上的飲料慘被陌生人放瀉藥。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

在南韓，修學能力測驗（相當於台灣的學測）算是攸關人生未來出路的重要大事，因此一點玩笑都開不得。然而，首爾一名20歲的男性竟然在補習班自修室開玩笑，他趁另一名19歲的男學生上廁所之際，在他的咖啡飲料罐放瀉藥，導致對方「一瀉千里」腹瀉到感染腸胃炎，甚至因此再度搞砸考試。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓法界人士今（16）日指出，首爾中央地方法院最近審理上述案件後進行判決，刑事17單獨庭法官金翰徹依照涉嫌傷害、財務毀損等罪，判處該名20歲的男性A某200萬韓元（約新台幣4萬6300元）罰金。

其實，法官曾於今年4月在簡易判決上判處A某200萬韓元，A某不服判決結果，因此才要求接受正式判決。

時間回到去年8月30日下午5時40分，當時A某在首爾特別市江南區某升學為導向的補習班自習室讀書，他將焦點放在另一名19歲的男性重考生B某，當他看到B某離開座位去上廁所時，竟然一時心血來潮、突發奇想，趁四下無人注意時將2顆用來治便秘的瀉藥丟進B某書桌上的咖啡飲料瓶內。

▲19歲男重考生喝到被加瀉藥的飲料後，不斷腹瀉而罹患腸胃炎。（示意圖／CFP）

B某根本不知道自己的飲料慘遭陌生人「加料」，於是他喝下瓶中剩餘的飲料，然而果然開始出現腹部不適等症狀、飽受腹瀉之苦，最後罹患腸胃炎，在飽受如此驚嚇，他因為始終無法調適自己的狀態，導致2個月後的修能考試再度因此搞砸，他始終無法如願考上理想的志願。

B某要求警方務必仔細調查案發經過、將加害者繩之以法並重罰，「其實我更害怕的是2度傷害，尤其當時距離大考只剩下2個多月，之後我可不想再度承受精神層面、時間上的損失。」

B某透露，他和A某雖然在同一補習班就讀，但兩人根本互不認識，此一事件為他在精神層面上帶來巨大的衝擊，導致重考的他還是無法如願考上心目中理想的學校。

法官金翰徹表示，「將治療便秘的瀉藥，放進另一不認識考生的咖啡瓶裡，這已經是屬於『無差別（隨機）犯罪』的範疇。考量犯案前後的表現，其犯行相當惡劣。」

法官還透露，A某在進入訴訟程序，竟然還以「在教會從事志工服務」、「家人要求輕判」等理由，要求法官能夠網開一面。