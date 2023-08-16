垃圾車突倒車「車尾金屬叉」狠狠插飛她　驚悚畫面曝光

▲當女子發現垃圾車突然開始倒車時，已經來不及閃避。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國女子迪安娜貝克（Deanna Beck）來到自家停車場，看著垃圾車開走之後，手中拿著錢包、手機邁出步伐，走在穿越道上，沒想到垃圾車卻突然倒車，車後方用來舉起大樓大型垃圾箱的其中一根金屬叉狠狠插在她身上，她當場向後噴飛倒地。

綜合洛杉磯時報等報導，這起事件發生在2021年2月5日，41歲的迪安娜貝克被倒車的垃圾車狠狠撞上，金屬叉插向她的身體。她在這起事件中受到的傷勢嚴重，腦部、頸部嚴重受傷，需要動手術，聽力喪失、失眠，且出現自主神經紊亂（Dysautonomia），導致她出現嚴重頭昏眼花，經常跌倒，包括摔下樓梯，也有腦震盪後症候群與嚴重短期記憶問題。

女子的律師團隊本周公開事發現場的影片，直指垃圾車司機在事發當下違規撥打電話，造成的後果讓迪安娜貝克無論是身體上、心理上都已經無法勝任做了15年的海豚訓練師工作，也沒辦法再當調酒師，「她不記得她2分鐘之前說過什麼，不記得吃藥，這是她天天都會遇到的問題」。

迪安娜貝克已對垃圾車所屬的廢棄物管理公司（Waste Management）採取法律行動，要求對方賠償，廢棄物管理公司則以訴訟正在進行中為由，拒絕發表評論。整起案件將於今年秋季進行審理，迪安娜貝克律師表示，希望能為迪安娜貝克贏得數百萬美元的賠償金。