Apple Watch救命！他車禍重傷骨折「肺被刺穿」　靠這功能脫困

▲ 里德因車禍受困車內，被手錶救了一命。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名男子6月發生嚴重車禍，受到重傷且困車內，這時他手上的Apple Watch緊急服務功能發揮功用，撥打求救電話並告知事發地點，同時傳訊息給他的妻子，因此幸運獲救，事後回想這段經歷時不禁感嘆，當時若沒有手錶的功能，他恐怕就不能及時獲得治療。

Apple watch dialled 999 and saved my life after head-on crash with 44-tonne lorryhttps://t.co/3MR2p4UM4b — The Scottish Sun (@ScottishSun) August 16, 2023

根據《太陽報》，32歲2寶爸里德（Daniel Reid）來自約克郡布拉福（Bradford），在一家光纖公司上班，才剛得知妻子懷了女兒的喜訊，就在路上和一輛44噸卡車迎面相撞，全身多處骨折，受困車內無法移動，沒想到被Apple Watch救了一命。

Apple Watch偵測到里德發生「重摔」，因為他無法移動，心律和血壓都不正常，馬上撥打999求救專線，並撥放一段語音求救訊息，告知他所在位置經緯度座標及大致搜索半徑，接著又傳簡訊給里德的緊急聯絡人，也就是他30歲的妻子卡拉（Cara）。

手錶傳出的訊息告知卡拉車禍地點，卡拉接到訊息後開始不斷打電話給他，直到有路人接通里德的手機，接著也撥打999，不過當時急救人員已經在趕往現場的路上。

里德被消防員從車內救出，當時肋骨、大腿、胸骨、背部及手腕都骨折，且肺部被刺穿，以直升機送醫後昏迷長達5周，7月才獲准出院。警方最近將手錶還給他，他便繼續配戴這隻救命錶，「我很幸運能夠活下來。如果手錶沒有發揮作用，我覺得結果可能截然不同」，認為多虧有手錶、急救人員和出色的醫療團隊，他才有機會完全康復。

里德提到，他運動時都會用到手錶，但沒想過會在遇到車禍時派上用場。卡拉也表示，警方稱這是他們第一次為因Apple Watch的SOS功能出動，而她當時因里德沒接電話陷入恐慌，根本不知道有這項功能，且許多使用者可能都把這項功能關掉，但「在這種狀況下，一分一秒都很重要。我們被奇蹟感動了。」