夜奶寶寶蛀牙機率高7倍！　嬰兒口腔保健要及時...醫曝防蛀秘訣

▲李嘉諭醫師表示，從孩子第一顆乳牙開始，就要使用含氟1000ppm以上的牙膏，每日二次，用完後不必漱口。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

家長要照顧好孩子的牙齒，不僅要建立正確飲食習慣，牙齒清潔也不可馬虎，花蓮慈濟醫院牙科部兒童牙科李嘉諭醫師表示，從孩子第一顆乳牙開始，就要使用含氟1000ppm以上的牙膏，每日二次，用完後不必漱口；三歲以前的幼兒僅需米粒大小的牙膏量，三歲以上約需豌豆大小的用量，建議照護者應從旁協助或監督到孩子潔牙到七歲大。

口腔健康是家庭常見的共同問題，家庭成員彼此會相互影響，爸爸媽媽將牙齒照顧好，才有可能照顧好孩子。李嘉諭醫師八月十一日在「爸媽教室」衛教講座上分享正確的孕婦及嬰兒飲食與牙齒保健知識，讓爸爸媽媽陪著孩子建立正確的衛生習慣與知識，全家一同維持牙齒的健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婦女懷孕後因賀爾蒙改變、孕吐時的酸性物質或進食的頻率增加，會使牙周病及蛀牙的機率上升；加上在哺餵母乳時期，媽媽因為是主要照護者，口腔健康更可能影響到孩子，因此李嘉諭醫師建議，母親不僅要維持半年看一次牙科的頻率，若在懷孕期間有牙科問題，都要即時至牙科檢查治療。且現代大部分牙科的放射線檢查劑量都很低、遠離腹部，在鉛衣保護下對胎兒的影響極小，只要是第二孕期以後接受牙科檢查或治療，都是很安全的。

飲食習慣會直接影響口腔健康，而牙齒的狀態又會影響寶寶的進食與營養攝取，因此食物的選擇與進食後的清潔尤其重要。李嘉諭醫師指出，親餵母乳超過一歲，且有夜奶的習慣的寶寶，蛀牙機率是親餵較少的寶寶的七倍；臨床有不少寶寶超過一歲卻還喝著母乳，或習慣含著奶瓶就睡著，不到二歲就已出現一口蛀牙，甚至只能把蛀壞的乳牙全口拔掉，等待新長的恆牙。

▲小兒部蕭宇超醫師表示，副食品的主要功能是要幫助寶寶銜接大人食物，脫離對奶的依賴，降低對食物的過敏機率。

李醫師建議，一歲的寶寶食量不大且體重不夠，可能無法睡前喝完奶就一覺到天亮，要一次戒掉夜奶習慣很困難，不過為了寶寶的口腔健康，建議爸爸媽媽可以漸進式地改變，讓寶寶慢慢適應。

「氟」是世界公認最有效預防蛀牙的工具，李嘉諭醫師建議從，孩子第一顆乳牙開始，就要使用含氟1000ppm以上的牙膏，每日二次，用完後不必漱口；三歲以前的幼兒僅需米粒大小的牙膏量，三歲以上則需要豌豆大小的用量。由於多數小孩無法認知到潔牙的重要性，可能因偷懶或動作不確實而忽略刷牙，李醫師認為照護者最好能從旁協助或監督到孩子七歲。

李嘉諭表示，嬰幼兒照護者除了為孩子選用合適的含氟牙膏、培養孩子的刷牙習慣、執行監督和刷牙、避免和嬰孩交換唾液，還要讓孩童在一歲前建立「口腔親善之家」，至少固定三個月至半年到牙科檢查一次，及早提供寶寶在關鍵時刻作預防性口腔健康照護的機會，幫助孩子減少罹患口腔疾病，並建立一生良好的口腔健康。

花蓮慈院每二個月舉辦一次媽媽教室講座活動，透過專業課程指導及醫師的叮嚀，與各位爸爸媽媽分享更多有關婦產和育兒的正確知識，此次課程還包括小兒部蕭宇超醫師介紹如何準備寶寶的副食品。下一場爸媽教室預計於十月六日舉行，由婦產部陳盈希醫師介紹生產方式，並邀請蒙特梭利幼兒指導員大樹老師分享新手爸媽一定要知道的三件事，歡迎屆時有興趣的爸爸媽媽一起來上課！