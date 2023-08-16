美日韓領袖峰會將提國防安全合作倡議　建構「有事時」三國熱線

▲拜登、岸田文雄、尹錫悅將於18日在美國華府近郊大衛營會晤。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅即將於美東時間18日在美國華府近郊大衛營舉行三國領袖峰會。有消息指出，美日韓將在峰會上推動關於國防安全、技術等領域的倡議，同時建構危機狀況發生時三國領袖的熱線機制，而美日韓三國的國家安全委員會最高官員未來也將每年召開一次會議。

根據《路透社》，美國政府多名高層關係人士匿名透露，美日韓三國將在峰會上推動一系列倡議（initiative），內容涉及國防安全和技術供應鏈等領域的合作，包括在軍事合作上讓三國關係更加緊密，突破現有美韓、美日協防條約上的限制，使各國充分理解在地區安全上的責任，透過三國在政策上的協商，推動彈道飛彈防禦、技術等領域在合作上的實質進展。

同時，拜登、岸田文雄、尹錫悅將會一致同意，未來當危機狀況發生時，美日韓三國領袖的熱線機制。

《路透社》分析，若美日韓三國在峰會推動國防安全、技術等領域相關倡議，將能突破目前三國國防合作的限制，雖然美國和日本、美國和南韓各自締結為軍事同盟且簽署協防條約，但礙於過去殖民歷史的爭議和矛盾，日本與南韓始終無法成為同盟，因此縱使眼下日韓難以結為軍事同盟，但透過此次峰會，可望促成美日韓三國在軍事上更加緊密的合作。

日媒《日經新聞》則指出，美日韓三國將在聯合聲明中一致達成協議，未來三國國家安全委員會（NSC）的最高官員每年將定期召開至少一次的會議，而隨著三國合作透過例行性會議步上正軌，未來美日韓三國無論哪個政黨上台，皆不會動搖美日韓合作機制。

目前三國國家安全委員會的最高官員，分別是美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局長秋葉剛男、南韓國家安保室長趙太庸。

另外，尹錫悅在出訪美國華府前則是接受《彭博社》書面專訪。他強調，國際社會無法坐視北韓（朝鮮）獲得承認為核武持有國，而推動北韓達成完全的無核化是美韓兩國、乃至國際社會不變的目標，他期盼此次三國領袖峰會能在應付北韓威脅上有所助益，包括在峰會上討論構築預警系統、共享三國供應鏈情報。

最後，尹錫悅警告，必須讓北韓深知持續發展非法核武與導彈得承擔相應代價、深化北韓政權的孤立感和體制危機。

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