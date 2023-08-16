41歲幣圈大亨失蹤　慘遭「碎屍沖馬桶」！水管工驚見屍袋飄惡臭

▲ 兇嫌（左）和死者（右）在聚會上結識。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名身家百萬的加密貨幣大亨失蹤，竟遭人毆打致死後肢解，剁成碎片沖下馬桶，直到有人叫水管工來修理堵住的水管才被發現。兇嫌是死者過去在酒吧結識的友人，疑似因加密貨幣交易和死者發生糾紛，才會怒下殺手。

綜合《太陽報》及trud.bg等當地媒體，41歲百萬富翁皮耶夫（Christian Peev）擁有美國及保加利亞雙重國籍，在美國長大且畢業於名門大學，近年回保加利亞生活及工作。親屬因連2天聯絡不上他，10日向警方通報失蹤，然而他12日被尋獲時已遭人殺害肢解，死無全屍。

皮耶夫據信於8日至9日在保加利亞首都索非亞遇害，地點在友人瓦爾奇諾夫（Vesco Valchinov）的公寓，遭以啞鈴毆打致死，部分遺體被切碎沖下馬桶，因公寓排水管堵住且傳出惡臭，鄰居請來水管工，卻意外發現裝在黑色袋子中的肉塊，頭部及其他較大的骨頭則被埋在附近。

皮耶夫生前經常出席社交聚會，5年前就是在聚會上認識過去擔任酒保的瓦爾奇諾夫。接獲失蹤通報後，調查人員追蹤皮耶夫的2支手機，循線抵達案發現場，路口監視器拍下兩人8日傍晚進入公寓的身影，通聯記錄也顯示，他生前最後見面的人就是瓦爾奇諾夫。

另一名男子蘇博蒂諾（Konstantin Subotinov）涉嫌協助藏屍，被拘捕後坦承，開車幫瓦爾奇諾夫運送部分遺體，將頭部和骨頭埋起，其餘則是沖下馬桶。瓦爾奇諾夫犯案後逃逸，但因手機暴露位置，已於13日被捕。據報皮耶夫曾幫他處理加密貨幣交易，因此調查人員懷疑，犯案動機與金錢有關。