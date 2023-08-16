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南韓「比基尼重機妹」身分曝！最重恐關1年　爆乳YTR改騎滑板車

▲▼ 。（圖／翻攝自韓網）

▲ Hanuru才被拍到穿比基尼搭重機，3天後又騎滑板車現身街頭。（圖／翻攝自韓網、IG，下同）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾江南11日出現比基尼重機隊，多名泳裝辣妹乘重機馳騁在繁忙街道上，畫面在網路瘋傳。原來他們是一群演員、成人雜誌模特兒及YouTuber，聲稱此舉是為宣傳雜誌、宣揚穿衣自由，仍因過度暴露被警方立案，若觸及公然猥褻罪，最高可處1年徒刑。未料其中一名YTR幾天後改騎滑板車現身弘大街頭，因穿著太過清涼，再度引發熱議。

▲▼ 。（圖／翻攝自韓網）

▲▼ 。（圖／翻攝自韓網）

綜合eDaily、《國民日報》等韓媒，許多網友14日在社群媒體發文，稱在首爾弘大附近目擊一名女子全身僅穿著比基尼，在街上騎電動滑板車，照片在網路上迅速擴散。原來她的身分是YTR兼Twitch實況主Hanuru（하느르），也就是11日搭重機在江南街上奔馳的4名比基尼辣妹其中之一。

▲▼ 。（圖／翻攝自韓網）

Hanuru在弘大騎滑板車的畫面引發討論，她本人當天也在IG發文回應，「叛逆？博關注？行銷？黑紅？頭腦不好？暴露狂？全都看你怎麼想。想穿什麼是自由，看不看也是自由，只要不要摸就好了。如果讓路過的市民感到不適的話，我很抱歉」，但也解釋「並沒有騎滑板車一整天，只有體驗一二分鐘被解放的感覺」。

▲▼南韓街頭時隔一年再現比基尼美女坐重機的畫面。（圖／翻攝自韓網）

▲▼南韓街頭時隔一年再現比基尼美女坐重機的畫面。（圖／翻攝自韓網）

此前，她和另外3名女性11日分乘4輛重機，在江南德黑蘭路一帶奔馳，Hanuru隔天也親自在IG上傳坐在重機後座的影片。但他們不僅受到其他用路人側目，也引來警方關注，被依過度暴露罪嫌立案，他們則聲稱是為「宣傳雜誌才會騎重機上路」。

韓媒指出，南韓規範公共場合暴露行為的現行法規包括《輕罪處罰法》中的過度暴露罪及《刑法》中的公然猥褻罪，前者最高可處10萬韓元罰金，後者最高可處1年徒刑，但隨著近年社會風氣改變，開罰並不容易。

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