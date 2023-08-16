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德州女私照被前男友流出！慘遭監視生活　獲383億天價賠償

▲示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF）

▲DL與前男友分手後，不斷遭到對方精神虐待。（示意圖與本文無關／123RF）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州女子DL與前男友分手後，不但私密照片遭到外流，家人朋友也被前男友騷擾，她甚至被對方傳訊威脅，「妳將會花一輩子的時間試著把網路上那些照片抹除，然後失敗。」DL提告結果出爐，前男友反被判須賠償12億美元（約新台幣383億元），將花一輩子彌補自己的過錯。

綜合外電報導，DL與前男友在2016年開始交往，雙方2021年分手，之後前男友變成恐怖情人，仍死死糾纏著DL不放，想要毀了她的人生。前男友先是將交往期間她拍給他看的私密照放到社群網路和色情網站上，還把照片彙整到資料夾中上傳到雲端，再將連結分享給她的親朋好友，想要讓她社會性死亡。

此外，前男友還擁有DL手機、社群媒體、Email等的帳號密碼，甚至能登入她母親家中的攝影機，監視她的一舉一動。更恐怖的是，他直接傳訊恐嚇，「妳餘生都會試著要把網路上那些照片刪掉，然後失敗。妳遇到的每個人都會得知妳的故事，然後去找妳的照片。祝妳狩獵愉快。」

不堪其擾的DL終於頂著巨大壓力在2022年提告，委任律師指控，DL前男友透過散布她的照片，對她施以精神虐待、家暴和性虐待。起初律師求償1億美元（約新台幣31.9億元），但庭審當天被告並未出庭而是委由辯護律師出面，結果法院判決他必須賠償DL過去和未來將承受的痛苦，金額是2億美元（約新台幣63.8億元），另還須賠償10億美元（約新台幣319億元），總計12億美元。

此類型加害人過去在美國有多起高額賠償判決結果，2018年，加州一名女子就因照片被前男友上傳到色情網站，獲法院判決前男友須賠償680萬美元（約新台幣2.17億元），讓加害人嚐到痛苦代價。

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