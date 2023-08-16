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美議員郵件遭中國駭客入侵　誓言確保台軍售交付

▲美國聯邦眾議員貝肯證實，郵件遭到中國駭客入侵。（圖／翻攝Don Bacon臉書）

▲貝肯證實郵件遭到中國駭客入侵。（圖／翻攝Don Bacon臉書）

文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

美國聯邦眾議員貝肯證實，他的郵件日前遭到中國駭客入侵。身為眾院軍委會成員的貝肯透過網路平台表示，中共積極從事網路間諜活動，但他會努力加班確保台灣軍售全部遞交。

也是聯邦眾議院「台灣連線」成員的貝肯（Don Bacon）昨天在X平台上感謝美國聯邦調查局（FBI）通知他，他的個人與競選電子郵件在今年5月15至6月16日間遭到中共入侵。中共駭客是利用微軟軟體漏洞，這並非「用戶錯誤」造成。

他指出，這次網路行動還有其他受害者。中國共產黨政府不是美國友人，還非常積極進行網路間諜活動。他會努力加班，確保台灣的190億美元軍售全數交付。

貝肯向華盛頓郵報（The Washington Post）表示，他是台灣堅定的支持者。他懷疑中共想要擷取資訊讓他難堪，或是削弱他的政治地位。

報導指出，美方官員將這次間諜活動描述為傳統間諜活動，是對特別關注議題的觀察，像是美國對台灣與中國間緊張局勢升級的反應。

這不是中國駭客首度駭入美國政府機構與國會議員。紐約時報（THe New York Times）7月中就曾引述美國官員表示，在國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪問北京前的數週裡，中國駭客試圖入侵美國國務院和商務部的特定電子郵件帳戶。

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