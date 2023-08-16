北韓官媒證實：美軍叛逃二等兵想尋求庇護

▲駐韓美軍二等兵金恩犯下多項前科。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓官媒今（16日）晨表示，官方正在調查上個月從南韓越過軍事分界線進入北韓的美軍二等兵金恩（Travis King），表示金恩有表達想在當地或是第三國尋求庇護的意願。

韓聯社報導，這是北韓首次證實金恩的消息，金恩7月18日在板門店共同警備區時，突然快跑衝過軍事分界線進入北韓，在南韓與美國間引發喧然大波。

北韓官媒中央通信社英語報導，金恩坦承，他因為對美國陸軍內部不人道的對待以及種族歧視感到噁心，決定越線來到朝鮮民主主義人民共和國，「他也表達想在北韓或第三國尋求庇護的意願，並表示他對美國不平等的社會感到幻滅。」

身為駐韓美軍的金恩在南韓犯下多起前科，包括去年9月在首爾市麻浦區某夜店和其他韓籍客人起口角肢體衝突，以拳頭暴力毆打對方臉部，去年10月在首爾市麻浦被警方依照疑似涉嫌犯下暴力案件的罪名逮捕時，卻出口成髒怒罵「該死的韓國人、該死的韓國軍人」，甚至還踹毀警察巡邏車，被判處需繳交罰金，否則必須重返監獄。

今年2月8日，金恩被首爾一家法院判處罰款500萬韓元（約新台幣12萬元），每欠付10 萬韓元，就會被拘留一天。消息人士指出，由於金恩一直沒有繳納罰款，因此他最後被關押在天安監獄（Cheonan）的工場48天。

金恩在7月10日獲釋後，原定於7月18日遣送回美國德州軍營接受懲處，但他卻在18日準備登機當天，在仁川機場通過安檢後逃離機場，並在板門店混入觀光客隊伍，參觀由聯合國主辦的「共同警備區域」（JSA）導覽活動，趁隙進入北韓。