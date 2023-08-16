畫面曝！印度爸肩扛1歲女散步　表弟近距離「開槍轟頭」

▲塔利克的2名同夥還先騎機車穿過沙阿布父女前方。（圖／翻攝「alivegore.com」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度人口最多的北方邦日前發生預謀槍擊事件，28歲男子沙阿布（Shoaib）日前晚間讓1歲半女兒坐在肩膀上散步回家，沒想到遭一名殺手近距離開槍爆頭，他瞬間倒地，女兒也重摔在地上。沙阿布命危送醫治療，女兒則幸運無大礙，而殺手竟疑似就是他的親表弟塔利克（Tariq）。

綜合印媒報導，事件發生在13日晚間，路邊監視錄影畫面顯示，當晚沙阿布與妻女一同外出，之後沙阿布和女兒漫步在巷中，一輛雙載摩托車接近，在他身後停下，車上兩人停在原地等待。接著一名穿亮色POLP衫的男子走近沙阿布，手放在腹部間看似在調整褲頭，下一秒拿出上膛的手槍，幾乎抵著沙阿布的頭部開槍。

▲沙阿布疑似被親表弟塔利克謀殺。（圖／翻攝「alivegore.com」）

沙阿布應聲倒地，女兒從爸爸的肩膀上重重摔下。槍手搭乘剛才那輛雙載摩托車離開，前方一名路人則是頭也沒回地走遠。

一名女子很快接近沙阿布父女查看情況，附近民眾報案後緊急將沙阿布送醫。

據了解，沙阿布的妻子原先要嫁給塔利克的親兄弟強丹尼（Chandani），但後來被沙阿布娶走，塔立克疑似把這樁醜事當成是對他家的侮辱，因此萌生殺意。警方已逮捕2人，目前第三人在逃中。