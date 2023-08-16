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體雕新選擇！冷凍減脂「4探頭同時作用」　大幅提升療程效率

▲體雕新選擇！冷凍減脂「4探頭同時作用」　大幅提升療程效率。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者蔡明華）

▲酷特倍塑冷凍減脂。（圖／記者蔡明華攝）

▲酷特倍塑冷凍減脂新機上市，為愛美女性帶來更多選擇。（圖／記者蔡明華攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

今年入夏以來氣溫屢創新高，大熱天裡想穿少一點卻又擔心身材線條不夠好嗎？現在透過醫美科技的幫助，就能夠更有效率的減少、展現美好曲線，新一代酷特倍塑冷凍減脂技術， 可4支探頭同時施作，可以有效縮短療程時間，提高減脂效率，而且是非侵入式療程，沒有傷口恢復期問題，讓愛美的消費者自信展現美好曲線，為冷凍減脂展開新紀元！

▲酷特倍塑冷凍減脂▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲新一代酷特倍塑冷凍減脂技術， 可4支探頭同時施作。

台大醫院皮膚部廖怡華醫師指出，如果想到要減脂的話，大家可能第一個印象，可能是手術室用抽脂方式把脂肪去除，但是這種侵入性的療程會有比較長的恢復期，在現代忙碌的社會，接受度比較不高，至於非侵入性療程，例如超音波減脂、電磁波減脂、冷凍減脂…等，就相對的接受度較高，而其中冷凍減脂的原理是透過脂肪細胞不耐冷的特性，冷凍後脂肪細胞啟動細胞凋亡程序，由我們體內淋巴自動代謝、清除，進而達到減少脂肪數量、雕塑曲線的效果，在國內外文獻還有臨床試驗有發現「冷凍減脂在術後效果好、而且安全性也是非常高」。

▲酷特倍塑冷凍減脂▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲台大醫院皮膚部廖怡華醫師指出，非侵入式減脂的方式有很多，但根據國內外文獻，冷凍減脂術後效果相對較好、而且安全性也高。

新一代酷特倍塑療程與過往最大的不同，就是同時有4支探頭進行治療，加上獨家360度冷卻技術，讓消費者更省時也更舒適，耐斯診所李品萱醫師表示，以往的冷凍減脂每次療程中可治療的部位比較少，治療面積也不夠大，對於一次要治療多個部位的病患來說，需要花費較多的時間成本。病患常常沒有耐心進行完整的療程，效果也相對打折扣，「酷特倍塑一次可同時治療四個部位，所以有四倍的效能，客人也會覺得時間花得比較少」，再來它有9種探頭，可以提供消費者選擇，能治療所有的身型，其中最大探頭表面積有318平方公分，是目前市面上最大的脂肪抓取量，可以一次療程就均勻治療整個腹部。

▲酷特倍塑冷凍減脂▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲▼耐斯診所李品萱醫師表示，9種探頭能治療所有身型，其中最大探頭表面積有318平方公分，是目前市面上最大的脂肪抓取量。

▲酷特倍塑冷凍減脂▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

上立皮膚科診所林上立醫師說明，新一代酷特倍塑療程治療範圍廣，從腹部、側腰、手臂、大腿內側、大腿外側、背部脂肪、臀下線、下巴、膝蓋贅肉、比基尼線等，都可以進行治療，一次就可以規劃多部位整合治療，通常患者不會只有單一部位的困擾，多數同時包含腹部、大腿、側腰等等，這個時候利用4支探頭的特點，我們可以一次為患者做360度全身性規劃，讓治療效果從過去的2D達到3D的進階成效，在時間上面節省許多，治療面積也大非常多。

▲酷特倍塑冷凍減脂▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲上立皮膚科診所林上立醫師說明，新一代酷特倍塑療程一次可以規劃多部位整合治療，時間上節省許多，治療面積也大非常多。

新一代酷特倍塑冷凍減脂幫助消費者，用更有效率的方式 打造動人線條，但懷孕或哺乳中的婦女，或是有冷相關疾病，例如：低溫球蛋白血症、雷諾氏病症…等的人不適合進行療程，且醫師也提醒，冷凍減脂只能針對局部身材進行雕塑，並沒有減肥效果，療程前務必與醫師進行諮詢討論，術後還是必須保持健康的飲食習慣，並搭配日常運動，才能自信展露、迎接夏日時光。

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