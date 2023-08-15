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日本關西機場交通管制　近3000名台灣旅客受影響

▲▼日本關西機場受到颱風蘭恩影響，導致航班取消、延後。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本關西機場受到颱風蘭恩影響，導致航班取消、延後。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

受到颱風蘭恩影響，今天往返關西機場航班多數有取消、延後狀況。根據各家國籍航空公司統計，約有近3000名台灣旅客受到影響。

今年第7號颱風蘭恩已在今天清晨登陸日本和歌山縣，影響關西地方陸上及空中交通，打亂民眾行程。關西機場因聯外交通受到管制，昨晚甚至有約650名旅客被迫在機場過夜。

受到蘭恩影響，今天飛往日本關西航班也多數取消或延誤。根據桃園機場官網，今天出發往關西航班共有12航班取消，6架延誤或時間更改；抵達航班有11航班取消，9航班時間更改，各家業者統計今天往返關西機場航班，約近3000名台灣旅客受到影響。

長榮航空表示，今天桃園-大阪來回航班BR178/BR177取消；桃園-大阪來回航班BR132/BR131、BR130/BR129延後起飛；高雄-大阪來回航班BR182/BR181取消。

台灣虎航指出，來回關西機場航班有2班取消外，其餘都是延後；中華航空表示，今天桃園及高雄往返大阪航班延後起飛；星宇航空表示，今天台北-大阪JX820、JX822；大阪-台北JX821、JX823都取消。

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