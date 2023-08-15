宜蘭女遭醉酒男同事性侵　一通「關鍵電話」救了她

▲小美只是好意陪同同事到附近的溫泉旅館，卻因此遭到性侵。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

宜蘭22歲的王姓男子先前與同事參加聚會，因為不勝酒力，央求同事小美（化名）陪同到附近的溫泉會館，沒想到竟伸出狼爪動手性侵，所幸後來有通電話打來，才讓小花成功逃離。檢方調查偵結後，依照強制性交罪起訴王男。

王男與小美是同事關係，今年3月因為公司聚會，與一眾同事到某娛樂場所遊玩，而在過程當中，王男因為喝了酒，沒有辦法開車，於是央求小美陪同到附近的溫泉會館住宿。

小美答應了王男的請求，打算將人送到房間就離開，沒想到王男進門後換了一副模樣，不但將她推倒在床上，更是開始上下其手，顯露了惡狼的本性。

小美遭到侵犯後不斷掙扎，卻因為力氣不敵，身上的衣物遭脫掉，還被手指性侵得逞。就在王男準備進一步侵犯時，小美的手機剛好響起，原來是同事打來，告知「王男手機沒拿」，要求王男折返領取，小美才沒有進一步受到侵犯。

王男得知手機放在娛樂場所，先是向小美放話「回房間再X妳」，接著就穿上褲子離開，小美則是趁著這段時間，趕緊逃離現場，並且報警提告，全案才曝光。檢方根據雙方的說法、醫院診斷證明等事證，認為王男犯下惡行，偵結後依照強制性交罪起訴。