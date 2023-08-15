蘭恩二度登陸日本38傷　鳥取發布最高級「大雨特別警告」恐釀重災

▲ 京都府福知山市颱風災情。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘭恩颱風今（15日）晨登陸日本，一路北上後下午二度登陸，東海、近畿及中國地區降下暴雨，部分地區雨量刷新歷史紀錄，估計已有38人受傷。氣象廳稍早也對鳥取縣東部發布最高級的「大雨特別警告」，恐怕造成重大災情，呼籲居民立即避難。

綜合TBS等日媒，蘭恩於當地15日清晨5時前在和歌山縣潮岬附近登陸，北上後約於下午1時二度登陸兵庫縣明石市附近，截至下午3時，三重縣大台町24小時降雨量逾600毫米，鳥取縣鳥取市佐治及岡山縣境野町上齋原降雨量也超過350毫米，刷新觀測史上最高紀錄。

颱風截至下午5時約在兵庫縣豐岡市南南西方40公里處，以時速15公里朝北北西方向移動，中心氣壓985百帕，最大風速每秒25公尺，最大瞬間風速每秒35公尺。這段期間內，中國及近畿地區周圍區域降雨增強，尤其鳥取縣雨勢最大。

▲ 鳥取市大雨破紀錄。（圖／CFP）

氣象廳於當地下午4時40分對鳥取市北部及南部發布「大雨特別警報」，在5個大雨警報層級中屬最高級，破紀錄降雨將會持續，且發生重大災害的風險極高，呼籲尚未避難及身處危險場所的民眾立即採取行動，前往高處或不會有砂土灌入的地區躲避。

YTV統計，近畿各地截至下午5時共有38人受傷，包括和歌山縣5人、大阪府14人、兵庫縣14人、京都府3人及滋賀縣2人，其中和歌山縣一名男性因頭部受到重擊，目前仍在昏迷中。