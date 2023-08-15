美日韓領袖18日在大衛營會談　「維護台海和平」將納聯合聲明

▲拜登、岸田文雄、尹錫悅今年5月曾出席廣島G7峰會，本月18日將在大衛營會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅即將於美東時間18日在美國華府近郊大衛營舉行三國領袖峰會，此次峰會為美國數個月以來外交成果的展現，美日韓三國合作將迎來新紀元，三國可能會透過聯合聲明發表「大衛營原則」，同時強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。

根據英媒《路透社》、美媒《Axios》，精通三國領袖峰會的消息人士透露，美日韓三國在領袖峰會時將會對外發表「大衛營原則」（Camp David Principles），南韓總統辦公室高層人士也透露，屆時聯合聲明用字遣詞將使一般人也能夠淺顯易懂，專家或媒體能夠一目瞭然、掌握重點，一旦通過大衛營原則，則成為深化發展美日韓合作的基本原則。

此次大衛營峰會是美國數個月以來外交成果的展現，包括斡旋在日韓兩國之間，協助日本與南韓改善過去因複雜的歷史問題而降至冰點的關係，穩定的日韓關係是美日韓三國合作的基礎，因此大衛營原則可能會包括防堵未來日韓關係再度惡化的機制。

美日韓三國將在峰會中強調合作的兩大目標，包括應對北韓（朝鮮）核武與導彈威脅，以及強調守護「基於規則的國際秩序」，其中「基於規則的國際秩序」被認為是美國為了防堵中國戰狼外交而使用的術語。

同時，美日韓三國將在聯合聲明納入「維護台灣海峽和平穩定」等相關措詞，不過有關該項內容的相關措詞使用預計會談判至最後一刻。報導指出，中國聲稱台灣是自己的領土，希望改變台灣自治地位，引發擔憂。

美國一名官員也透露，其實美國分別和日本、南韓各自簽署了正式的共同防禦條約，不過面臨中國軍事實力日益增強，以及對北京當局意圖的擔憂，美國希望能和日韓兩國建立更加緊密的合作關係；他也補充，美日韓三國將會同意建立「三國熱線」，在面臨危機狀況時深化溝通。

另外，《美聯社》、日媒《共同社》指出，拜登將會邀請岸田文雄、尹錫悅一同在大衛營內散步，同時一起出席午宴，提升三國領袖之間的親密程度。日本內閣官房長官松野博一則表示，岸田文雄將個別和拜登、尹錫悅舉行雙邊會談，屆時日本外務大臣林芳正將會陪同出席。

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