緬甸玉石礦場坍方　至少36人「被捲入湖中」找不到屍體

▲緬甸克欽邦帕坎鎮玉石礦區發生坍方事故，造成至少36人失蹤。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

緬甸北部克欽邦一座玉石礦場13日發生坍方事件，至少36人被捲入湖中。救援行動正在進行中，目前尚未找到任何倖存者或罹難者遺體，恐怕凶多吉少。礦場目前因雨季暫停挖掘，遇難者據信是住在附近的非法礦工。

綜合《路透社》、BBC等報導，事發於帕坎鎮（Hpakant）當地13日15時30分，恰逢雨季礦場挖掘作業已經暫停，許多拾荒者冒著生命危險在礦場翻找被遺漏的玉石。未料一座高達150公尺的廢土堆因強降雨鬆動而坍塌，瞬間的衝擊力將至少36人捲入湖中。

當局派遣100多名搜救人員尋找倖存者卻一無所獲，一名目擊者表示，「在如此混濁的湖水中，不可能存活。」據信，遇難者大多是住在附近的非法礦工，他們通常定居在採礦公司廢棄的土堆旁，依靠尋找遺漏的玉石過活。搜救任務仍在進行中，但已有一些礦工回到現場繼續尋寶了。

A landslide sweeps through a jade mine in northern Myanmar. At least 36 people are missing. One witness told RFA that the victims were itinerant miners seeking their fortunes in the mine. pic.twitter.com/vj08udxXFj — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) August 14, 2023

帕坎鎮礦場因管理不善經常傳出礦災事故，2020年還發生亞洲已知最嚴重的礦災，當時也因連日豪雨導致土石坍方，採礦廢料坍塌流入湖中引發土石流，超過170人因此喪生。

世界上約9成的玉石都由緬甸出口，其中大部分銷往中國，每年可產出價值約300億美元的玉石，多年來緬甸軍政府與克欽獨立軍（KIA）都在爭奪礦場的控制權。