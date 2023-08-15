被「棋界宋慧喬」控摸背10幾秒！紅面棋王回應了：用法律保護清白

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被蘇聖芳指控摸背10幾秒！紅面棋王周俊勳回應了：用法律保護清白

▲海峽兩岸圍棋與人工智慧邀請賽,周俊勳,柯潔,圍棋。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲周俊勳。（資料照／記者蔡紹堅攝）

記者曾筠淇／綜合報導

棋士蘇聖芳近日指控「紅面棋王」周俊勳性騷擾，去年11月16日、30日都被摸背，且工作人員還告訴她，周是性騷慣犯，曾熊抱其他女棋士。對此，周俊勳回應，「性騷擾、集體霸凌等子虛烏有的相關指控」讓他不解且難過，他會盡全力協助配合調查，同時也會透過法律途徑保護團隊和自身名譽。

周俊勳在臉書粉專「紅面棋王周俊勳」、IG上發文回應此事，「關於今日職業棋士蘇聖芳投訴媒體針對個人性騷擾、集體霸凌等子虛烏有的相關指控，從一開始的錯愕到現在則是有更多的不解與難過」。

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周俊勳說，「特定媒體的加油添醋與過度渲染對身邊家人、朋友與工作夥伴們皆造成許多困擾」，因此國訓中心、協會已經啟動相關調查小組，他會盡全力協助配合調查。他接續表示，以現在的狀況，不管他多想保護選手，也只能透過法律途徑保護團隊、自己的清白與名譽，「相信真相一定會以正確的方式水落石出的」。

回顧整起事件，根據《鏡週刊》報導，26歲的蘇聖芳與黑嘉嘉同期出道，生涯首戰還曾打敗對方，韓劇《黑暗榮耀》去年很紅，因女主角宋慧喬在劇中下圍棋，所以就有網友將蘇聖芳稱為「圍棋界宋慧喬」。話鋒一轉，蘇聖芳透露霸凌情節竟在現實生活中真實上演，周俊勳不只對她性騷擾，還聯合其他棋士霸凌。

蘇聖芳表示，去年11月16日時，會場只剩她一人，於是周俊勳便走到她身邊，開始撫摸她的背，她感受到對方的手停留在內衣上，接著又上下游移，過程達10多秒鐘，正當她要開口制止，周便將手拿開。同年11月30日，蘇苦戰到最後一刻，當她準備離開時，卻見周站在不遠處，接著對方又伸出鹹豬手，撫摸她的背。

不料，蘇聖芳雖出言制止，但周俊勳卻一邊伸手，一邊說這不是在摸、是鼓勵。後來蘇趕快跑走，並想告訴棋院女主管，無奈工作人員告訴她，周是性騷慣犯，曾熊抱其他女棋士，但女主管得知後反而檢討被害人，雙方最後和解收場。

蘇聖芳說，周俊勳那時是總教練，因為怕得罪對方、失去國手資格，所以才選擇隱忍，只是沒想到，周卻聯合其他棋士排擠她，情況如《黑暗榮耀》，讓她很痛苦，培訓期間幾乎天天以淚洗面。

針對上述指控，海峰棋院祕書長楊寶甘回應，她非蘇聖芳直屬長官，無法處理霸凌問題，且詳細情況並不清楚。中華民國圍棋協會表示，蘇聖芳今年1月因身心狀況退出國家隊，他們會持續了解教練與選手狀況。

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