「最美女逃犯」殺小三躲24年被抓！長相變這樣　家人驚：不敢相信

▲最美女逃犯被抓到。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

潛逃24年後，大陸「最美女逃犯」解姓女子在江蘇省徐州市菜市場被捕。1999年，因為丈夫出軌小三，她夥同自己妹夫把小三殘忍殺死。被逮捕後，她的現在長相也被警方公布。一名家人看後震驚詢問，「不敢相信，照片真的是她嗎？」近日，陸媒前往她逃亡生活的街市，探訪解女被捕前的狀況。

據《紅星新聞》報導，據悉，1999年7月7日晚，山西鋁基地住宅區發生一起致1死1傷的重大刑事案件。經偵查，郝姓男子、解女有重大作案嫌疑，二人作案後潛逃。2013年3月，運城公安機關在介休市將郝男逮捕，他對夥同解女作案事實供認不諱。

案件中的薛姓男傷者為解女的前夫，在婚姻期間出軌。小三為范姓女子，後成功上位，嫁給薛男。薛男稱，自己與解女結婚是看中了她漂亮、有文化，但婚後兩人多次吵架，還曾被女方毆打。他稱，解女曾出軌他人，他試圖離婚未果，最終以5萬元（人民幣，下同）為條件，與解女離婚。

▲2020年1月3日，運城市公安局禹門分局發布的《致在逃人員及親屬的一封公開信》。（圖／翻攝自紅星新聞）

解女在山西省永濟市一工廠生活區長大。家人表示，解女性格活潑，此前警方曾公示，解女有報考電視台的意願，愛好畫畫，離異後曾去運城學習繪畫。而在被捕地徐州，攤販們對她最大印象是「不愛說話」，一名鄰近的攤主表示，自己從未與她交談。

在前夫薛男的講述中，婚後他發現，解女不會做家務。而徐州的部分攤主則記得，解女來買菜，總是講價，有時嫌30元的牛肉太貴了，便不要了。

一名曾熟悉解女的人指出，解女性格活潑，曾有過兩段婚姻，第一段婚姻中育有1子，由男方撫養，薛男為第二任丈夫，兩人通過朋友介紹認識。解家總共有5個孩子，解女是老二，與她一同作案的郝男則是老三的丈夫，也就是解女的妹夫。

事發當日，1999年7月7日晚，位於山西運城河津市的山西鋁基地住宅區，有群眾突然聽到有人大喊，「殺人啦救命啦」，隨後一名渾身是血的男子從一個樓梯間裡跑了出來，這名男子就是解女的前夫薛男，他當時身中數刀。隨後警方發現，薛男的妻子死在了自家的衛生間裡，而當時她剛剛懷孕。

▲解女被逮捕地。（圖／翻攝自紅星新聞）

解女的親戚提及，解女與薛男並沒有孩子，結婚後發現丈夫出軌了范女，並為小三安排了工作、購買了住房等。據這名親戚了解，解女本打算離婚，但薛男並不想離婚，糾纏一段時間後，兩人離婚，薛男與范女結婚。

貴州電視台曾錄製《真相》欄目，節目中，死者范女的父母回憶，在解女之前，薛男也曾有過一段婚姻，可那時就出軌了范女，還為她安排了工作，他當時妻子病重將去世，承諾之後將與范女結婚。

但在妻子去世後，薛男認識了解女，並選擇了與解女結婚，一度斷絕了與范女的往來。在結婚一段時間後，薛男再次聯繫范女，兩人恢復情人關係。

2013年，在《真相》節目中，被捕的郝男交代了案發過程。據郝男回憶，解女稱要給前夫和小三一點教訓，郝男決定幫助她。

▲兇案現場。（圖／翻攝自紅星新聞）

他稱，自己並未想殺死范女，但由於范女大聲呼喊，情急之下將對方殺死，為掩蓋身分，偽造了性侵殺人的案發現場，過程中薛男回家，兩人便決定將他也殺死。據薛男稱，自己被捅傷逃跑後，樓下有鄰居回家，才逃過一劫。

案發後，解女與郝男兩人均不見蹤影。當時郝男妻子對警方表示，姊姊出門旅遊了。案發1年後，郝男妻子與兒子突然消失，直到2013年，警方於山西省介休市將郝男一家抓獲，並得知郝男與解女為分頭潛逃。解女的一名親戚稱，郝男被判處無期徒刑；郝男妻子則因包庇罪亦被判刑，如今已刑滿釋放。

在解女潛逃的24年間，家人稱，他們從未收到過她的消息。在案發幾年後，解女的父親去世，家人也不知道解女是否獲悉此事。

解女於徐州落網，在她工作的菜市場內，多名攤販表示，無法將自己見到的解女與網上流傳的逃犯照片聯繫起來。據大皖新聞報導，解女曾在飯店做過服務生，學習過蒸饅頭、包水餃。在網路上，解女最引人注目的是漂亮，徐州的攤販則記得，她平常穿著樸素，幾乎不化妝。