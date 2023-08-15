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快訊／南韓總統尹錫悅父親病逝！　享耆壽92歲

▲▼尹錫悅擔任檢察總長、尚未踏入政壇時，曾於2021年4月陪同年邁體弱多病的父親在首爾市西大門區一處投開票所投票。（圖／CFP）

▲尹錫悅擔任檢察總長、尚未踏入政壇時，曾於2021年4月陪同年邁體弱多病的父親在首爾市西大門區一處投開票所投票。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅的父親、延世大學榮譽教授尹起重今（15）日病逝於首爾大學醫院，享耆壽92歲，尹錫悅守候在側。尹起重過去在南韓經濟學術領域曾有重要貢獻，對尹錫悅成長歷程更有重要影響，尹錫悅去年5月就任總統後曾提及他的父親，而最近尹錫悅也曾到醫院探視。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓總統辦公室稍早向媒體證實這項消息，表示尹錫悅在梨花女子大學結束光復節（8月15日）談話後，隨即趕往首爾大學醫院，見父親最後一面。總統辦公室強調，為了不讓國政經營產生任何一絲懈怠，決定以家族葬禮方式進行，婉拒外界弔唁和寄弔唁花環，目前正在考慮家族葬禮是否需移至延世大學塞布蘭斯醫院舉行。

▲▼尹錫悅的父親尹起重。（圖／CFP）

▲尹錫悅的父親尹起重。（圖／CFP）

尹錫悅的父親尹起重1931年生於日殖朝鮮忠清南道論山郡（今忠清南道論山市），1956年從延世大學經濟學系畢業，並就讀該學系研究所，取得碩士學位，1966至1968年至日本一橋大學鑽研經濟學，1968年起返回南韓至延世大學應用統計學系擔任教授，1976年擔任韓國統計學會會長、1992年擔任韓國經濟學會會長，考量到其在南韓經濟學術領域上的貢獻，2001年成為大韓民國學術院的會員。

尹錫悅去年5月就職總統後曾屢屢提到他的父親，今年2月尹錫悅在延世大學畢業典禮發表談話時，更表示以前經常在父親的研究室裡寫暑寒假作業、解數學題目；而他今年6月出訪越南之前，曾接受越南國營媒體的書面專訪，提到父親尹起重曾為南韓、越南兩國交流付出貢獻，韓越兩國建交後，尹起重曾於1993年讓河內國立經濟大學、胡志明經濟大學留學生赴延世大學就讀。

據悉，南韓總統尹錫悅15日上午在梨花女子大學發表光復節談話，表示國內依舊存在著盲目尊崇共產主義、煽動國家的全體主義份子，此番談話被外界認為思想陳舊保守。

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