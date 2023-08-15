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四處湊錢讓兒搭救護車仍不治！窮父沒錢買棺材「保麗龍箱裝遺體」

（示意圖／pixabay）

▲窮父為救剛出生的兒子，努力湊出救護車的費用。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有人說過，全世界最嚴重的疾病，就是貧窮，這句話說得可能真的有點道理。近期，越南一名男子，為了讓兒子可以搭乘救護車去醫院急救，想盡辦法四處湊錢，最後雖然真的將兒子送到醫院急救，結果最後仍然不治身亡。但這時候，該名男子已經沒有任何錢幫兒子買棺材，原本打算用保麗龍箱帶走兒子的遺體，好在當地志工單位得知後，出手相助了。

根據《docbao》報導，居住在越南金甌省的36歲G男，因為妻子早產的關係，兒子被醫生宣告存活希望渺茫。為了拯救自己的小孩，G男希望能帶著兒子前往胡志明市接受治療，但在這中間，必須要依賴救護車進行轉移。為此，月薪只有500萬越南盾（折合新台幣約6700元）的G男，東拼西湊的湊出1600萬越南盾（折合新台幣約2萬1452元）的救護車費用，終於帶著兒子抵達胡志明市。

但即便兒子抵達胡志明市大型醫院接受治療，最終還是被醫師宣告不治身亡。而此時，G男身上已經沒有半毛錢，根本無力支付兒子的棺材費用，於是G男打算用保麗龍箱裝盛兒子的遺體，準備就這樣抱著箱子搭公車返回金甌。

後來整起事件曝光後，當地志工單位就出手協助，不僅幫忙聯繫救護車，還自掏腰包幫忙購買棺材，讓G男與小孩能夠順利返家。

報導中也指出，志工發現，救護車疑似有超額收費的情況，當G男抵達胡志明市時，救護車業者還以「多送一名大人」為由，要求G男再支付100萬越南盾（折合新台幣約1340元）的車費。而且志工也注意到，其實從金甌到胡志明市這段路線的費用，只需要1000萬越南盾（折合新台幣約13400元）的費用，而且車上還會有專業的醫師隨行。

疑似有超收費用的救護車業者事後也回應，對於G男小孩身亡一事感到惋惜，但中間並不存在超收費用等情況，車上不僅有專業醫護隨行，同時設備也十分完善，沿路一直持續供應氧氣給小孩子，最終眾人也是順利抵達胡志明市的醫院。

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