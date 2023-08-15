夏威夷野火英雄！資深機師「度假自願開飛機」　穿短褲載300人回家

記者羅翊宬／綜合報導

夏威夷毛伊島因颶風的風勢、氣候乾燥，從本月8日起燃起熊熊野火，至今造成99人以上死亡，許多機師和機組人員依舊受困在拉海納鎮（Lahaina），無法立刻趕往機場，導致飛往美國本土的飛機無法起飛，此時一名擁有30年資歷的機師剛好和家人在夏威夷度假，他自告奮勇協助，順利載送300名旅客返回美國。

根據《CNN》、《CBS News》，來自美國科羅拉多州的一名機長埃克爾坎普（Vince Eckelkamp）是聯合航空的波音777航線的培訓經理，過去擁有超過30年的飛行經驗，直到最近擔任培訓經理後每個月至少執飛一次，在風暴助長野火燃燒前，他和妻子、女兒等剛好在夏威夷毛伊島度假，他們原訂8日搭機返回美國本土。

埃克爾坎普一家人受到野火影響，他們的班機被延後33個小時。他的妻子凱西（Kathy）受訪時回憶，他們一家人8日凌晨3時左右醒來，然而飯店卻因火災影響而停電，狂風吹拂的情景彷彿貨運列車貫穿飯店房間，「這真的太瘋狂了」，於是他們決定起身提早趕至機場。

凱西透露，當他們第一次聽到、認知有嚴重火災發生時，是他們結帳的時候，其他結帳的人提醒「要非常小心」，表示電線掉了下來、野火正在燃燒，儘管交通壅塞，但他們還是抵達機場，然而他們卻發現航班一再延誤，且因為現場缺乏足夠空服員、機師等，導致航班被取消，於是他們只好在機場打地鋪過夜。

凱西表示，其他人向他們表示家園遭野火燒毀，不僅一夕之間失去家園，租來的汽車更被燒毀。她也透露，在他們一家人趕往機場前，被其他人警告經過重災區拉海納時務必要非常小心，而路途上所目睹的景象的確讓他們難忘，「太瘋狂了！電線倒了、路樹倒了，幾個人在走路時被沙子、碎片、屋瓦砸中。」

兩人就讀高中的女兒凱莉（Kallie）則餘悸猶存，「我覺得我們很幸運，因為火災發生的前幾個小時，我們人還在前街（Front Street），在我們離開幾個小時以後那裡就燒起來了，若我們再多待幾個小時，搞不好就受困了。」

Vincent Eckelkamp, a United Airlines pilot and 777 Line Training Manager, was on vacation when the fires took hold. He flew more than 300 people off the island. https://t.co/KY6chVMGla — THV11 (@THV11) August 15, 2023

埃克爾坎普走向聯合航空櫃檯，他自告奮勇表示自己願意提供協助，隔天聯合航空決定請他協助駕駛飛機，當時的他身上穿polo衫、短褲、網球鞋，9日晚間他駕駛飛機載送包括妻子、女兒和其他300名的乘客離開毛伊島，最終平安回到位於科羅拉多州丹佛的家。

凱莉表示，父親在她心中的地位猶如英雄般的存在，「看到我爸能夠照顧這些人，把他們平安帶回家、帶到更安全的地方，對我來說意義非凡」。

埃克爾坎普表示，他們很高興能夠再次平安回到丹佛的家，只要一想到他們在夏威夷毛伊島所目睹遭野火焚毀的一切，就感到心碎，「我覺得自己只是一幅巨大拼圖中的一小塊拼圖，毛伊島現在需要的援助太多了，我所扮演的僅僅是一個小角色，不過我很高興能做到這點」。

最終，聯合航空決定退回埃克爾坎普一家人的機票錢，因為埃克爾坎普自願在度假時協助駕駛飛機。