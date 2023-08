夏威夷野火英雄！資深機師「度假自願開飛機」　穿短褲載300人回家

記者羅翊宬/綜合報導

夏威夷毛伊島因颶風的風勢、氣候乾燥,從本月8日起燃起熊熊野火,至今造成99人以上死亡,許多機師和機組人員依舊受困在拉海納鎮(Lahaina),無法立刻趕往機場,導致飛往美國本土的飛機無法起飛,此時一名擁有30年資歷的機師剛好和家人在夏威夷度假,他自告奮勇協助,順利載送300名旅客返回美國。

根據《CNN》、《CBS News》,來自美國科羅拉多州的一名機長埃克爾坎普(Vince Eckelkamp)是聯合航空的波音777航線的培訓經理,過去擁有超過30年的飛行經驗,直到最近擔任培訓經理後每個月至少執飛一次,在風暴助長野火燃燒前,他和妻子、女兒等剛好在夏威夷毛伊島度假,他們原訂8日搭機返回美國本土。

埃克爾坎普一家人受到野火影響,他們的班機被延後33個小時。他的妻子凱西(Kathy)受訪時回憶,他們一家人8日凌晨3時左右醒來,然而飯店卻因火災影響而停電,狂風吹拂的情景彷彿貨運列車貫穿飯店房間,「這真的太瘋狂了」,於是他們決定起身提早趕至機場。

凱西透露,當他們第一次聽到、認知有嚴重火災發生時,是他們結帳的時候,其他結帳的人提醒「要非常小心」,表示電線掉了下來、野火正在燃燒,儘管交通壅塞,但他們還是抵達機場,然而他們卻發現航班一再延誤,且因為現場缺乏足夠空服員、機師等,導致航班被取消,於是他們只好在機場打地鋪過夜。

凱西表示,其他人向他們表示家園遭野火燒毀,不僅一夕之間失去家園,租來的汽車更被燒毀。她也透露,在他們一家人趕往機場前,被其他人警告經過重災區拉海納時務必要非常小心,而路途上所目睹的景象的確讓他們難忘,「太瘋狂了!電線倒了、路樹倒了,幾個人在走路時被沙子、碎片、屋瓦砸中。」

兩人就讀高中的女兒凱莉(Kallie)則餘悸猶存,「我覺得我們很幸運,因為火災發生的前幾個小時,我們人還在前街(Front Street),在我們離開幾個小時以後那裡就燒起來了,若我們再多待幾個小時,搞不好就受困了。」

Vincent Eckelkamp, a United Airlines pilot and 777 Line Training Manager, was on vacation when the fires took hold. He flew more than 300 people off the island. https://t.co/KY6chVMGla