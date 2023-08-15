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買樂透中2400萬！男因「1失誤」獎金被老闆領走　結局神逆轉

男子中了2400萬樂透　因「1失誤」被老闆領走後結局神逆轉

▲美國有雇主想私吞非法移民員工的中獎樂透彩，沒想到結局神反轉。（圖／Georgia Lottery）

圖文／CTWANT

不具有美國身分，或沒有居留權的人，在美國買彩券中獎後能否領獎，最近成為熱門話題。而有些非法移民的中獎者會請雇主或友人代領，又會引發私吞彩金，分錢不均等等爭議。在討論中，一件10多年前的案子重新被提起，來自中南美洲的何塞安東尼奧庫阿托克（Jose Antonio Cua-Toc），在喬治亞州買彩券後發現自己中了75萬美元（約台幣2400萬元），但因領獎需要出示有效證件，因此他請雇主幫忙，沒想到彩金卻被雇主私吞，引發一連串爭議與討論。

38歲的何塞是個非法移民，他於2010年11月17日從中南美洲來到美國謀生，之後在喬治亞州華納羅賓斯（Warner Robins）購買一張彩券，開獎後中了75萬美元（約台幣2400萬）大獎。但他也擔心，自己非法移民的身分無法領獎。

不過幸運的是，他的老闆艾瑞克塞萬提斯（Erick Cervantes）當時在現場，並提出由他去兌換中獎彩券，再把獎金轉回給何塞，沒想到結果卻與當初所說不同，因為艾瑞克將錢拿到手後，就決定私吞，並未轉給何塞。

何塞憤怒地對他的雇主艾瑞克提告，並聲稱這張中獎彩券是他的。然而，艾瑞克主張「他給了何塞20美元去購買彩券，還多給一些錢讓何塞買啤酒和香菸」，他也提到，何塞給他打了15通電話，要求領取獎金，並威脅他，如果不服從，就會殺了他、他的妻子及孩子。

2012年3月1日開庭時，他們兩人各自論述，但從販賣彩券店家的監視器畫面中顯示，何塞和他的朋友一起前往購買彩券，最後法官認定何塞才是彩券購買者，因此將彩券的獎金判給何塞，扣除應付稅額後，何塞獲得50萬美元（約台幣1600萬元），但何塞也因非法移民的身分，以及威脅要殺雇主家人的罪名而入獄。

後續喬治亞州的樂透官員證實，購買彩券時只有限制年齡，並未限制國籍，因此兌換獎金時，不需要提出任何關於移民身分的證明。

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