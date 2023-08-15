《攻其不備》都是假？本尊自曝「根本沒被收養」　受騙近20年

▲《攻其不備》原型人物麥可奧赫宣稱自己根本沒被收養。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／翻攝臉書Michael Oher）

記者吳美依／綜合報導

2009年電影《攻其不備》改編自真人真事，勵志溫馨的情節成為影迷心中經典。未料，男主角原型人物、美國國家美式足球聯盟（NFL）退役球星麥可奧赫（Michael Oher）卻表示，他根本沒有被圖伊夫婦（Sean and Leigh Anne Tuohy）收養，反而遭2人誤導簽下監管協議，受騙將近20年。

ESPN、CNN等外媒報導，奧赫已向田納西州法庭提交請願書，要求結束圖伊夫婦對自己的監管權，並提供他們未能履行義務的原因，包括沒有提供定期帳目、解釋本應支付並屬於奧赫的財產，也未能依據被監管人的最佳利益行事。

▲圖伊夫婦。（圖／達志影像／美聯社）



根據請願書，2004年7月，奧赫年滿18歲後，「圖伊夫婦確實告訴麥可，他們愛他並打算合法收養他。麥可相信他們，很開心能成為一個真正家庭的一份子，並且完全信任圖伊夫婦」，還應圖伊夫婦要求，以爸爸媽媽稱呼對方。

奧赫搬進來不久後，簽署了圖伊夫婦提供的法律文件，「麥可信任圖伊夫婦，他們要求在哪裡簽名，就在哪裡簽名。但直到2023年2月，麥可才知道，他簽署的不是收養或任何等同效力的文件」，而是任命圖伊夫婦成為他的監管人，允許2人「對麥可奧赫協商或簽署任何合約的能力擁有完全控制權，即使他已經超過18歲，且未被診斷出任何身體或心理殘疾。」

請願書指出，圖伊夫婦從未告訴奧赫，他們「最終能夠控制他的所有合約」，而奧赫遭到「圖伊夫婦錯誤地建議」，以為年滿18歲人士被收養的情況，在法律上就被稱為監管，「圖伊夫婦在公開場合錯誤宣稱自己是麥可的養父母，直到提交這份請願書的這一天仍是如此」。

此外，2006年9月，圖伊夫婦談妥電影合約，確保他們及2個孩子每人獲得22.5萬美元，外加未來所有淨收益的2.5%。但在另一份2007年4月的合約上，奧赫卻據稱「簽名同意」把姓名、肖像、聲音等「無償」提供給電影製片公司。奧赫本人認為，合約上的簽名只是跟自己的簽名很像，儘管不確定是否為刻意偽造，但他「從來沒有自願或意圖」簽署文件，放棄自己姓名與形象等權利。

▲奧赫直到今年才得知真相。（圖／達志影像／美聯社）



奧赫發布聲明表示，「我對於今天在訴訟中披露的事件感到心灰意冷。這對於我和我的家人都是艱難的局面。我想要請大家在這個時候尊重我們的隱私。現在，我將讓訴訟本身說明一切，不會提供進一步評論。」

對此，圖伊夫婦中的尚恩14日向《孟斐斯日報》表示，「一想到我們會從我們的孩子身上賺錢，就讓人感到不安。但我們會像愛著16歲的麥可那樣愛著37歲的他。」他宣稱「沒有從這部電影賺到一毛錢」，並形容指控都是「侮辱性」的。圖伊夫婦的律師法里斯（Steve Farese）表示不予置評，但將於當地時間15日發表正式聲明。

《攻其不備》（The Blind Side）描述一對白人夫婦收養貧窮非裔少年，不僅視如己出，還全力發掘並支持孩子的運動潛力，最終讓對方成為橄欖球巨星、翻轉人生的勵志故事。這部電影票房大賣逾3.3億美元，也讓女主角珊卓布拉克奪下第82屆奧斯卡影后。