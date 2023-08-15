舊iPhone被降速！蘋果「電池門」砸160億和解　每人獲賠2075元

▲ 受影響的機型包括圖中的iPhone 7 Plus。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果2017年底爆出「電池門」醜聞，承認在用戶不知情狀況下將舊款iPhone手機降速，引發一連串集體訴訟，其中一起訴訟案歷經近6年即將了結，蘋果將支付最高5億美元（約新台幣160億）和解，每名索賠的用戶很快將可獲得65美元（約新台幣2075元）賠償。

綜合The Verge等外媒，這起訴訟起因可追溯至蘋果2017年推出的iOS 10.2.1，這項更新對電池性能降低的舊款iPhone進行調整，降低處理器速度以防電池跟不上，最初卻沒有告知用戶這項改變，而恢復原本速度的唯一方法就是更換電池。

效能測試軟體Geekbench專家踢爆此事後，蘋果才承認，更新確實導致手機速度降低，原因是若電池無法提供手機所需的電流，降速可防止手機自動關機。但許多用戶批評，蘋果這項設計是為實現「計畫性淘汰」，促使用戶購買更高價的新款iPhone。蘋果最終認錯道歉，並在2018年年底前將電池價格降至29美元。

綜合The Verge等外媒，在這起訴訟案中代表蘋果用戶的公司之一Cotchett, Pitre & McCarthy宣布，美國聯邦第九巡迴上訴法院駁回用戶反對和解的上訴，為蘋果公司向受影響的iPhone 6、6 Plus、6S、6S Plus、7、7 Plus及SE（第一代）用戶支付賠償金鋪路。

根據和解條款，蘋果須支付最低3.1億至最高5億美元，具體金額取決於索賠人數。不過壞消息是，若你手上還有受影響的手機卻現在才得知此事，提出索賠的期限早在2020年10月就已截止。據律師說法，申請索賠人數約有300萬人，若通過批准，每人預期可獲得約65美元賠償。