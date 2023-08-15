散步一半「摔進火山口」　13歲少年墜下40公尺當場身亡

▲少年墜入韋拉克魯斯州哈拉帕的一個火山口。（圖／翻攝推特@ro_mejia）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥11日發生可怕意外，一名13歲少年與家人前往野外踏青散步，竟不慎滑倒摔進火山口，墜落至下方約130英尺（約40公尺）的平台，當場身亡。

infobae等南美洲媒體報導，家屬散步到一半，突然發現少年不見蹤影，經過一番搜索，才在火山口內的一處平台發現。緊急救難人員趕抵現場後，花費數小時，終於在當天午夜之前，成功取回遺體。

醫護團隊研判，少年頭部重創，恐怕在墜落時當場身亡。其遺體被送往韋拉克魯斯州哈拉帕市法醫服務中心（Semefo）相驗。

這起意外發生在El Volcancillo地區，距離最近大都市哈拉帕約45分鐘車程，每年吸引成千上萬人次造訪，健行、爬山、降繩、洞穴探險等戶外活動都很盛行。該地區火山群被認為是死火山，最後一次活動紀錄約在900年前。