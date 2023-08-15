散步一半「摔進火山口」　13歲少年墜下40公尺當場身亡

▲少年墜入韋拉克魯斯州哈拉帕的一個火山口。（圖／翻攝推特@ro_mejia）
記者吳美依／綜合報導
墨西哥11日發生可怕意外，一名13歲少年與家人前往野外踏青散步，竟不慎滑倒摔進火山口，墜落至下方約130英尺（約40公尺）的平台，當場身亡。
infobae等南美洲媒體報導，家屬散步到一半，突然發現少年不見蹤影，經過一番搜索，才在火山口內的一處平台發現。緊急救難人員趕抵現場後，花費數小時，終於在當天午夜之前，成功取回遺體。
醫護團隊研判，少年頭部重創，恐怕在墜落時當場身亡。其遺體被送往韋拉克魯斯州哈拉帕市法醫服務中心（Semefo）相驗。
這起意外發生在El Volcancillo地區，距離最近大都市哈拉帕約45分鐘車程，每年吸引成千上萬人次造訪，健行、爬山、降繩、洞穴探險等戶外活動都很盛行。該地區火山群被認為是死火山，最後一次活動紀錄約在900年前。
#Galería || Lo que era un paseo de campo de una familia xalapeña en el Volcancillo de Las Vigas, terminó en tragedia al caer un niño de 13 años al cráter.— Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) August 12, 2023
: Hernán Casas Olivo
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