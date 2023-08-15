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美總統參選人：將保衛台灣不受侵犯　直到美國「半導體獨立」

▲▼美國37歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）宣布投入共和黨內初選，角逐2024年總統大選。（圖／路透）

▲拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）宣布投入共和黨內初選，角逐2024年美國總統大選。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國37歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）先前宣布投入2024年大選的共和黨黨內初選，最近他接受媒體訪問時表示，若他當選下屆美國總統，將保衛台灣免於受到中國可能的入侵，並且將戰略模糊政策轉為戰略清晰，直到美國在半導體製造方面實現獨立，而他誓言這個目標將於2028年實現。

根據福斯新聞報導，拉馬斯瓦米14日在The Hugh Hewitt Show節目上被問到，若他當選將如何重建被削弱的美國海軍實力，而他的回應強調了美國對半導體的需求。他說，「美國現今最關心的確實是台灣問題，我們海軍能力的不足，實際上使我們變得更脆弱。」

拉馬斯瓦米繼續說，「我們在美國的整個現代生活方式都依賴於中國東南沿海的一個小島國。」他認為，許多美國人需要內化這個事實，若沒有全球半導體供應鏈，「尤其是來自台灣的尖端先進半導體，我們就不會過著現代的生活方式。這對我們來說是一個很大的弱點，特別是當我們進入一個，我相信中國可能會在未來十年內採取行動併吞台灣的時期。」他稱這是美國面臨的真正威脅。

▲▼美國37歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）宣布投入共和黨內初選，角逐2024年總統大選。（圖／路透）

▲拉馬斯瓦米表示，一旦美國實現半導體獨立，若中國為了民族主義因素侵台，他不會讓美國人民捲入衝突。（圖／路透）

主持人提問道，若中國打算入侵台灣，他是否會對中國「開第一槍」。拉馬斯瓦米回答，這取決於美國在半導體製造方面，是否已經從台灣「獨立」。他誓言將在他的第一個任期結束時，帶領美國走向半導體獨立，「在此期間，我將非常明確地將對台灣的戰略模糊改變為戰略清晰，我對中國態度非常清楚，你不要在該島上採取行動，因為我不會讓中國處於用經濟的槍指著我們腦袋的境地。」

拉馬斯瓦米還說，他將從美方在日本的驅逐艦中挪出一艘，「每個月一艘，讓它通過台灣海峽……這實際上會向中國發出強烈信號，即他們不會冒著風險採取行動，尤其是他們知道美國只是在等待我們的時機，直到我們實現半導體獨立。這就是戰略清晰真正對我們有幫助的地方。」

拉馬斯瓦米認為，中國侵台目的有二，其一是佔有半導體供應鏈以施壓美國，其二是所謂民族主義大業尚未完成。他表示，若中國侵台的唯一原因是為了民族主義，「那麼在我們半導體獨立之後，你知道，我不會讓我們的子女們為這場衝突而死。這與我對烏克蘭問題上的立場是一致的。」

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